Oberröblingen ist am Sonntagvormittag komplett ohne Strom gewesen. In der Senioreneinrichtung im Ort sorgte das für eine gefährliche Lage.

Oberröblingen. - Einen kompletten Ausfall der Stromversorgung hat es am Sonntagmorgen gegen neun Uhr in Oberröblingen gegeben. Während das für die meisten Haushalte einen weniger komfortablen Start in den Tag bedeutete, entstand in der Senioreneinrichtung im Ort eine Notsituation.

Die Freiwillige Feuerwehr Oberröblingen wurde dorthin alarmiert, um eine Notstromversorgung für Beatmungsgeräte einzurichten. Außerdem besetzten die Kameraden das Gerätehaus für den Fall, dass jemand wegen des Stromausfalls nicht in der Lage sein sollte, einen Notruf abzusetzen. Nach gut drei Stunden war der Strom dann wieder da.