Familie des toten Sangerhäuser Feuerwehrmanns wehrt sich gegen AfD-Aussagen

Ein Arzt setzt eine Boosterimpfung: In Sangerhausen gibt es viel Wirbel um einen Videobeitrag des AfD-Kreisverbandes.

Sangerhausen/MZ - Die Familie des vor zwei Wochen plötzlich verstorbenen Sangerhäuser Feuerwehrmanns Marc Knape (34) wehrt sich gegen Aussagen des AfD-Kreischefs Robert Farle, der auch Bundestagabgeordneter seiner Partei ist. Farle behauptet in einem Video und in einem Beitrag, der auf der Internetplattform des AfD-Kreisverbands sowie auf Facebook zu sehen ist, der Feuerwehrmann sei vier Stunden nach seiner Booster-Impfung gestorben und führt ihn damit als Beweis für die angeblich gefährliche Corona-Impfung an.

David Knape, der 31-jährige Bruder von Marc Knape, hält dagegen: „Mein Bruder ist nicht an der Impfung gestorben.“ Er habe trotz seiner erst 34 Jahre an dem 26. Januar einen schweren Herzinfarkt erlitten. Knape sei vom Rettungsdienst aus Sangerhausen noch ins Nordhäuser Südharz-Klinikum gebracht worden, wo der Vater zweier Söhne (drei und fünf Jahre) trotz Bemühungen der Ärzte dem Infarkt erlag.

Robert Farle, hier auf einem MZ-Wahlforum zur Bundestagswahl im Theater Eisleben im vergangenen Jahr (Foto: Jürgen Lukaschek)

Marc Knape war zudem bereits am 1. Dezember geboostert worden und nicht erst Stunden vor seinem Tod. Sein Bruder sagt: „Es ist einfach widerlich, wie die AfD den Namen meines Bruders für ihre Falschmeldungen nutzt.“