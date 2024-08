Sangerhausen/MZ - Ein 78 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Sangerhausen in der Riestedter Straße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Er fuhr am Freitag gegen 16.10 Uh am rechten Fahrbahnrand, als ihn ein Pkw überholte und touchierte. Laut Zeugenaussagen stürzte der Mann. Sein Rad wurde auch beschädigt. Nach Informationen der Polizei setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.