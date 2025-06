Sangerhausen/MZ. - Die Eskalation in Nahost hat Auswirkungen bis in den Landkreis Mansfeld-Südharz. Ein geplanter Besuch des Partner-Orchesters der Kreismusikschule aus dem israelischen Haifa kann nicht stattfinden. Eigentlich sollte das Orchester am 24. Juni anreisen und im Alten Schloss in Sangerhausen mit den Proben beginnen. Denn am 27. Juni war ein gemeinsames Konzert mit Solisten der hiesigen Kreismusikschule geplant.

Doch wegen der kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Iran ist der Luftraum über Israel vorerst bis zum Ende des Monats gesperrt, der zivile Flugverkehr eingestellt. „Wir bedauern das sehr, aber der Besuch kann nicht stattfinden“, bestätigte Kreis-Pressesprecherin Michaela John auf Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung.

Israelis in Mansfeld-Südharz: Erster Orchesterbesuch seit Jahren

Der Besuch des Orchesters in Mansfeld-Südharz wäre der erste seit einigen Jahren gewesen. Zuletzt war 2019 eine Gruppe von Musikschülern, Eltern und Lehrern aus Mansfeld-Südharz für einen knapp einwöchigen Besuch nach Israel gereist. Im vergangenen Jahr waren dann die Leiter der Musikschule in Haifa und des Jugendorchesters beim Festakt aus Anlass des 70-jährigen Musikschulbestehens im Theater Eisleben zu Gast. Danach wurde der Besuch des Orchesters geplant.

„Als die Lage immer weiter eskalierte, hatten wir uns im Kollegenkreis schon fast gedacht, dass das wohl nicht klappen würde“, sagt Musikschulleiterin Peggy Bitterolf. Die Gedanken seien bei der Partnerschule in Haifa und den Menschen dort, die nun in einem Kriegsgebiet leben. „Wir hoffen erst mal, dass sich die Lage möglichst schnell wieder beruhigt“, sagt Bitterolf. Erst dann mache es Sinn, über einen neuen Termin für den Besuch des Orchesters nachzudenken.

Begründet wurde die Partnerschaft mit dem Juwal Youth Orchestra der Musikschule Haifa im Jahr 2003. Die Israelis waren damals zu Gast beim 25-jährigen Jubiläum des Jugendblasorchesters Mansfelder Land. Danach hatte es weitere gegenseitige Orchesterbesuche gegeben.