Es geht um Existenzen: Krise im Automobilmarkt trifft Händler in Sangerhausen und Umgebung

Halbleiterkrise und Corona setzen den Autohändlern in der Region arg zu. Für viele dürfte es in den nächsten Monaten um die Existenz gehen.

Wie hier bei Auto-Müller in Niederröblingen gibt es vielerorts Engpässe bei neuen und gebrauchten Autos.

Sangerhausen/MZ - Wer bei Auto Müller in Niederröblingen auf der Suche nach einem neuen Wagen ist, muss zwischen zwei Autos deutlich mehr Wegstrecke zurücklegen als noch vor einem halben Jahr. Der Fuhrpark ist lückenhaft, aber das liegt mitnichten am Autohaus im Allstedter Ortsteil. Und es liegt auch an keinem anderen Autohaus, denn das Bild ist überall das gleiche: Wenige Autos stehen zum Verkauf, teilweise sind die Preise gestiegen und die Käufer verzweifelt.