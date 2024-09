Erstes Seniorenherbsfest in Schwenda lockt über 100 Gäste an

Schwenda/MZ. - Wenn es nach den mehr als 100 Gästen gegangen wäre, sie hätten am Donnerstag bestimmt noch eine Weile länger im Dorfgemeinschaftshaus in Schwenda zusammengesessen, erzählt, gelacht und gesungen.

Gäste kamen auch aus Berga, Kelbra, Bösenrode und Rosperwenda nach Schwenda

Denn mit ihrer Idee, erstmals ein Seniorenherbstfest in der Gemeinde Südharz zu organisieren, haben Uda Heller aus Roßla und Ralf Götze aus Uftrungen ein Angebot unterbreitet, das in der Vergangenheit gefehlt hat. Sogar aus Berga, Kelbra, Bösenrode und Rosperwenda fanden sich ein paar Besucher ein - aus gutem Grund: „Bei uns gibt’s doch so was nicht...“

Stolz präsentierten die Schwendaer ihr saniertes Dorfgemeinschaftshaus, das erst im vergangenen Jahr mit großem Aufwand und viel Eigeninitiative saniert worden war. Und das nun, barrierefrei zugänglich, den passenden Raum für das Fest bot.

Südharz-Bürgermeister Peter Kohl freute sich, viele bekannte Gesichter in der großen Runde zu entdecken, und dankte den beiden Organisatoren für ihr Engagement. Ortsbürgermeister Björn Schade (beide parteilos) schilderte, wie die einstige Kaufhalle zum Dorfgemeinschaftshaus wurde und genutzt wird.

Auerbergsänger laden zum Schunkeln ein

Karina Kaiser, Vorsitzende des Kreisseniorenrats und in Eisleben zu Hause, gestand, noch nicht in Schwenda gewesen zu sein – und sich bessern zu wollen: „Es gibt so viele schöne Orte, wir haben so viele Pfründe, wir können stolz sein auf diesen wunderschönen Landkreis.“

Ein gutes Stichwort für die Auerbergsänger um ihren Vorsitzenden Hartmut Herrmann und Christel Draheim mit den Hegerlerchen, die mit ihren Liedern sowohl dem Harz und Kyffhäuser, der Goldenen Aue, dem Rosarium und dem Josephskreuz huldigten, die zum Mitsingen und Schunkeln einluden oder mit dem „Steigerlied“ für Gänsehaut sorgten.

Zwischendurch musizierte Axel Heller auf dem Saxofon und ermunterte seine Zuhörer, ihm nachzueifern, habe er doch auch erst mit 65 Jahren Musikunterricht genommen.

Einladung zum Seniorenforum in Sangerhausen

Herbstlich geschmückte Tische, für die die Kinder aus dem Schwendaer „Märchenland“ gebastelte Fliegenpilze bemalt hatten, Kaffee und Kuchen, Getränke und Imbiss – alles war perfekt vorbereitet, die Senioren fühlten sich sichtlich wohl.

Wozu neben Uda Heller und Ralf Götze auch die Schwendaerinnen Petra Hirsch, Gabi Kirchner, Cornelia Schuller, Edda Woldmann, Edith Ungefroren und Petra Schulze beitrugen, die sich um das leibliche Wohl kümmerten.

Für einige Senioren gibt es bestimmt in Kürze ein Wiedersehen, wozu Karina Kaiser einlud: beim Seniorenforum am 8. Oktober in der Sangerhäuser Mammuthalle.