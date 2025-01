Weil er seinen Hund vor Pyrotechnik schützen wollte, geriet ein Sangerhäuser am Montag in eine tätliche Auseinandersetzung. Der 38-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden, die Polizei sucht nun den Täter.

Bei einem Streit am Montag in Sangerhausen ist ein 38-jähriger Hundebesitzer verletzt worden.

Sangerhausen/MZ - In der Friedrich-Engels-Straße in Sangerhausen ist es am Montag gegen 18.30 Uhr zu einem Streit zwischen einem Hundebesitzer und drei weiteren Personen gekommen. Das Trio hatte Pyrotechnik in Richtung des Tieres geworfen, woraufhin der 38-jährige Hundebesitzer einen der Männer festhielt.

In der weiteren Folge verletzte dieser den Hundebesitzer vermutlich mittels eines gefährlichen Gegenstandes am Kopf, teilt die Polizei mit. Anschließend flüchtete das Trio. Der Geschädigte begab sich nach Hause und es wurde ärztliche Hilfe angefordert. Er kam dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, es handelt sich nicht um eine lebensgefährliche Verletzung.

Der handelnde unbekannte Täter ist laut Polizei circa 20 Jahre alt, deutscher Nationalität und hat kurze dunkelblonde Haare. Er war schwarz gekleidet, trug eine Kapuzenjacke. Die Ermittlungen dauern an.