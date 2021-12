Erst mit dem Messer gedroht und dann einen Polizeibeamten in Sangerhausen angegriffen

Sangerhausen - Streitigkeiten zwischen gleich vier Personen haben am Freitagabend in Sangerhausen zu einem Polizeieinsatz geführt. Dabei wurde auch ein Polizeibeamter angegriffen. Aber der Reihe nach. Zunächst gerieten vier Personen auf dem Parkplatz des NP-Marktes in der Georg-Schumann-Straße in Streit, vermutlich in Folge von überhöhtem Alkoholkonsum.

Bei der Auseinandersetzung soll laut Polizei ein 22-Jähriger einen 84-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Als die Polizei vor Ort zum Einsatz kam, griff der 22-Jährige unvermittelt einen Polizeibeamten an, indem er diesen versuchte zu schlagen. Der Beamte konnte dem Schlag ausweichen. Der Angreifer wurde von den Polizisten fixiert und ihm eine Handfessel angelegt.

Das Messer wurde bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Nachdem sich der alkoholisierte Mann beruhigt hatte, wurde er schließlich an seine Lebensgefährtin übergeben und entlassen. Er muss nun mit mehreren Strafverfahren rechnen, teilte die Polizei mit.