Erschließung als Bauland: Muss die Gartenanlage „Barbarossa“ in Kelbra weichen?

Kelbra

Ärger im Gartenparadies: Die Kleingartenanlage „Barbarossa“ in Kelbra soll Bauland werden und perspektivisch Wohnraum weichen. Dass die Kleingartenanlage Barbarossa in Kelbra dicht gemacht werden soll, bestätigt auch Anett Hölzel, Vorsitzende des Kreisverbands der Gartenfreunde Sangerhausen, in dem der Kleingartenverein „Barbarossa“ in Kelbra Mitglied ist. Den Kleingärtnern der Gartenanlage sei Anfang des Jahres von der Stadt Kelbra mitgeteilt worden, dass das Grundstück am Hainweg in nächster Zeit als Bauland für Eigenheime erschlossen werden soll.

Unverständnis bei den Kleingärtnern in Kelbra

„Andere Kleingartenvereine in Kelbra haben mit Leerstand zu kämpfen“, so Hölzel. Die Ursache für den Leerstand liege vor allem im demografischen Wandel. Wie in vielen anderen Bereichen fehle den Kleingärtnern gewissermaßen der Nachwuchs. Im Moment hat Kleingartenverein „Barbarossa“ damit aber keine Probleme, aktuell gibt es dort keinen Leerstand. Deshalb könne sie es nicht verstehen, warum gerade dieses Grundstück als Bauland erschlossen werden soll, während andere Kleingartenvereine in Kelbra mit Leerstand zu kämpfen hätten und deren Gebiet bereits erschlossen worden sei, so die Kreisverbandsvorsitzende. Man fühle sich diesbezüglich auch vor vollendete Tatsachen gestellt.

Falls es tatsächlich so weit kommen sollte, dass die Gartenanlage „Barbarossa“ als Bauland umgewidmet werde, müssten die Kleingärtner umziehen. „Viele der Vereinsmitglieder hier sind aber schon im Rentenalter. Für sie gestaltet sich ein Umzug in eine andere Gartenanlage sehr schwierig. Einen alten Baum verpflanzt man doch nicht“, so Hölzel. Insgesamt seien neun Kleingärtner betroffen. Ihnen würde man ihre Freizeitbeschäftigung nehmen, um vier oder fünf Eigenheime zu bauen. Zudem gehe dies auch zu Lasten der Umwelt und des Naturschutzes.

Kann die Erschließung als Bauland noch abgewendet werden?

Ganz ähnlich bewertet die derzeitige Situation auch Andreas Müller, Vorsitzender des Kleingartenvereins „Barbarossa“: „Es wäre sehr traurig, wenn wir hier raus müssten, aber wir wollen nicht einknicken“, sagt er. Man erhalte viel Unterstützung durch den Kreisverband. Für die Kleingärtner sei die Gartenanlage, die seit über 70 Jahren bestehe, ein Rückzugsort und eine Erholungsoase. Hier bewirtschaften neun Vereinsmitglieder sechs große Gartenparzellen mit einer Gesamtfläche von 3.800 Quadratmetern.

Die Mehrheit der Vereinsmitglieder sei schon im angehenden Rentenalter, so Müller. Für sie komme ein Umzug in eine andere Kleingartenanlage deshalb nicht infrage. „Es ist für die meisten schlicht nicht mehr machbar, anderswo einen Kleingarten von Neuem aufzubauen“, erläutert der Vereinsvorsitzende. Für sie bedeute es das Ende der Gartenarbeit, falls das Grundstück tatsächlich als Bauland umgewidmet werde. „Damit würde ihnen auch ein Stück Herzblut weggenommen“, sagt Müller.

Es sei jedoch ungewiss, ob man die Erschließung der Anlage als Bauland noch abwenden könne. Man werde sich jedenfalls so lange dagegen wehren wie möglich. Seitens der Stadt Kelbra, die das Grundstück Mitte 2017 gekauft habe, sei diesbezüglich bisher kein Einlenken erkennbar, so Müller. Er könne jedoch nicht nachvollziehen, warum gerade das Grundstück der Gartenanlage „Barbarossa“ als Bauland erschlossen werden soll. „Wir werden uns in der nächsten Woche gemeinsam mit dem Kreisverband beraten, wie wir weiter vorgehen“, sagt Müller. Kelbras Bürgermeister Lothar Bornkessel wollte sich auf Anfrage der MZ telefonisch dazu nicht äußern, auf eine E-Mail-Anfrage hat er am Donnerstag nicht mehr reagiert. (mz)