Berga/MZ - In der Sangerhäuser Straße in Berga sind Unbekannte in der Nacht zu Sonntag in einen Einkaufsmarkt eingestiegen. Laut ersten Angaben der Polizei wurden eine größere Menge an Tabakwaren entwendet. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Die Ermittlungen dauern an, sagte Polizeisprecherin Ulrike Diener. Der Markt ist in der Vergangenheit immer wieder von Einbrechern heimgesucht worden.