Erlebniswelt Museen kürt Gewinner von Rezeptwettbewerb auf Burg und Schloss Allstedt

Allstedt/MZ - Ein Kreativwettbewerb? Für Kinder? Im Museum Burg & Schloss Allstedt musste man da nicht lange nach einer Idee suchen. Ein Prunkstück der Anlage ist die Burgküche mit ihrem riesigen schwarzen Kamin, unter dem schon vor Hunderten von Jahren das Essen über dem Feuer köchelte.

Kochen wie zu Müntzers Zeiten

Also drehte sich auch der Wettbewerb, zu dem in diesem Jahr vom Verein Erlebniswelt Museen aufgerufen wurde, ums Essen. Genauer gesagt ums mittelalterliche Essen. Motto des Wettbewerbs war: „Lasst es uns schmecken!“ Es sollten Rezepte entwickelt werden, die man auch im Mittelalter zur Zeit Thomas Müntzers schon gekocht haben könnte. Nudeln mit Tomatensoße und auch Kartoffelbrei waren damit schon mal raus. Obwohl Müntzer sie nur relativ knapp verpasst hat: Sowohl Tomaten als auch Kartoffeln, beides aus Amerika eingeführt, wurden rund 25 Jahre nach seinem Tod erstmals in Deutschland erwähnt.

Die Teilnehmer hatten aber keine Mühe, auch aus damals schon landläufig vorhandenen Zutaten leckere und interessante Rezepte zu kreieren. „Sie haben diese Herausforderung mit Bravour gemeistert“, stellt Museumsleiter Adrian Hartke fest.

Rustikales Bauernbrot mit Griebenschmalz als Belohnung

Paul begeisterte die Jury mit seinem Rezept „Arme Ritter aus Koch Theodors Burgküche“, das er auf ganz besonders originelle Weise aufbereitete: In einer Fotoserie stellen Legofiguren die Anleitung zum Nachkochen dar. Sein Bruder Anton kreierte unterdessen eine „Gemüsesuppe nach Ritter Fridolins Lieblingsrezept“. Beim Wettbewerb machten auch mehrere Kindereinrichtungen aus der Region mit. So machte sich die Hortgruppe der Kinderwelt in Oberröblingen Gedanken über ein mittelalterliches Bauernbrot und die Hobbyköche aus dem Kinderland am Hasentor in Sangerhausen stellten ein Eintopfrezept namens „Deftiger Gockel“ zusammen. Wobei bei der Jury kurz die Frage aufkam, welcher Gockel wohl wie im Rezept vorgesehen drei Keulen hat. Die Hortkinder aus dem Bauernhaus für Kinder in Othal schließlich versuchten sich an einem mittelalterlichen Fladenbrot.

So ganz nebenbei hatten am Ende alle etwas gelernt - über das Mittelalter und darüber, wie die Menschen damals gekocht und gegessen haben. Bei der Preisverleihung - natürlich in der Allstedter Burgküche - wurden alle Teilnehmer zu Rittern geschlagen oder in den Stand von Burgfräulein erhoben. Und am knisternden Feuer des großen Kamins gab es einen Imbiss, den sich mit einiger Wahrscheinlichkeit auch schon Thomas Müntzer schmecken ließ: rustikales Bauernbrot mit Griebenschmalz.

Rezepte sind in Allstedter Burgküche ausgestellt

Die Ergebnisse des Rezeptwettbewerbs sind jetzt bis ins neue Jahr hinein in der Allstedter Burgküche ausgestellt.

Der Verein Erlebniswelt Museen führt seit 2013 Kreativ- und Schreibwettbewerbe durch - immer zusammen mit einem der Museen in Mansfeld-Südharz, die sich zu dem Verein zusammengeschlossen haben. Bei „Lasst es uns schmecken“ in diesem Jahr war auch die Volkshochschule Mansfeld-Südharz als Partner mit dabei, erklärt Sabine Breer vom Verein Erlebniswelt Museen.