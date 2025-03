Enten machen in Allstedt Probleme im Sommerbad und am Vorwerksteich

Enten tummeln sich auf den Vorwerksteich in Allstedt. Zeitweise nimmt die Population gewaltig zu.

Allstedt/MZ. - Es ist gut gemeint und ja auch so niedlich: Sobald jemand am Ufer des Allstedter Vorwerksteichs auftaucht und mit der Tüte raschelt, kommen die Enten angeschwommen und lassen sich die zugeworfenen Brothäppchen schmecken. Doch so dankbar die Tiere das Futter auch annehmen – man tut damit weder ihnen noch den Menschen etwas Gutes.