Eltern wünschen sich Aufsicht am Bus

In Roßla befindet sich die Bushaltestelle nicht direkt an der Grundschule, den Weg müssen die Kinder allein gehen. Die Schule ist nicht zur Aufsicht verpflichtet.

Schon seit mehreren Jahren sind keine Schulbusbegleiter mehr an Bord.

Südharz/MZ - Hagen Schwach, Gemeinderatsmitglied in Südharz und Ortsbürgermeister in Breitungen (Mansfeld-Südharz), hat kürzlich eine Anregung zur Ratssitzung vorgetragen. Er habe Anfragen von Eltern erhalten, die sich um die Sicherheit ihrer Kinder sorgen, wenn sie in Roßla allein von der Bushaltestelle zur Grundschule oder mittags wieder zur Haltestelle gehen.