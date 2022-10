Einer der jüngsten Ortswehrleiter im Land - Marcus Kandel hat nur die Feuerwehr im Kopf

Er ist mit erst 24 Jahre und schon Wehrleiter der Feuerwehr in Lengefeld. Damit dürfte er einer der Jüngsten im Land sein. Wie er dazu kam und was die Feuerwehr für ihn bedeutet.

Sangerhausen/MZ - Mit 24 Jahren hat so mancher junger Mensch noch Flausen im Kopf, bricht Ausbildung oder Studium ab beziehungsweise lässt hier und da noch Zielstrebigkeit vermissen. Nicht so bei Marcus Kandel aus Lengefeld. Mit seinen 24 Jahren ist er nun zum Ortswehrleiter der Feuerwehr in Lengefeld ernannt worden. Es dürfte wohl schwer sein, einen noch jüngeren als ihn auf einer solchen Position im Land zu finden.