Aus einem Keller in der Ewald-Gnau-Straße haben Diebe ein Elektrofahrrad entwendet.

Einbruch in Keller - Diebe erbeuten teures Elektrofahrrad in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ. - Diebe sind in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ewald-Gnau-Straße in Sangerhausen eingestiegen. Die Täter suchten dort nach Beute und wurden fündig. Die Unbekannten stahlen aus dem Keller ein schwarzes Elektrofahrrad vom Typ Ghost.

Der Wert des Rades wird mit etwa 1.900 Euro angegeben. Der Diebstahl hat sich in der Nacht zu Donnerstag ereignet, teilt das Polizeirevier dazu mit. Entsprechende Ermittlungen zu den Tätern laufen.