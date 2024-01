Unbekannte Täter sind in mehrere Gartenlauben in Allstedt eingebrochen.

Einbruch in Gartenlauben in Allstedt

Allstedt/MZ. - Am 17. Januar wurde festgestellt, dass Unbekannte in mehrere Gartenlauben in der Gartenanlage Rohnetal eingebrochen sind, teilt die Polizei mit. Die genaue Tatzeit ist unbekannt. Die Diebe entwendeten unter anderem Verlängerungskabel und eine Kettensäge.