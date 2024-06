Unbekannte sind in eine Garage in der Juri-Gagarin-Straße in Sangerhausen eingebrochen.

Einbruch in Garage in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ. - Unbekannte haben in Sangerhausen eine Garage in einem Garagenkomplex in der Juri-Gagarin-Straße aufgebrochen. Wie der Polizei am Dienstagvormittag mitgeteilt wurde, sei jedoch nichts gestohlen worden. An der Garage entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.