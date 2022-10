Ein unterirdischer Bach hat der Bachstraße den Namen gegeben.

Anwohner Roland Flügel erinnert sich, wie die Bachstraße in Rosperwenda früher aussah. Der namensgebende Bach fließt heute unterirdisch durch den Ort.

Roland Flügel wohnt in der Bachstraße in Rosperwenda

Rosperwenda - Was hat die Bachstraße in Rosperwenda mit Bach zutun? Zugegeben, sie wurde nicht nach dem berühmten Komponisten benannt. Aber rätselhaft ist der Name schon, wenn die Straße durchgehend gepflastert ist und man eigentlich keinen Bach sieht.