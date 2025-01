Bauarbeiten im Helmepark in Sangerhausen: Die ehemalige Spielhalle soll abgerissen werden und an dem Standort ein schicker Neubau entstehen. Auch der erste Mieter steht bereits fest.

Ehemalige Spielhalle im Sangerhäuser Helmepark wird abgerissen - Wer in den Neubau ziehen soll

Die Entkernungsarbeiten in dem alten Gebäude laufen auf Hochtouren.

Sangerhausen/MZ. - An der Außenfassade klebt noch die Werbung der früheren Mieter. Im Inneren laufen jetzt die ersten Abrissarbeiten: Demnächst soll es dem gesamten Gebäude an den Kragen gehen. Das markante Gebäude mit dem gelben Dach im Sangerhäuser Helmepark, in dem früher unter anderem mal ein Schuhladen, ein Modemarkt, eine Spielhalle sowie der Werksverkauf der früheren Mifa GmbH ihren Sitz hatten, wird voraussichtlich bis Ende März verschwinden. Es hatte zuletzt lange leergestanden.