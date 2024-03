Das Treffen der ehemaligen HO-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter findet am Mittwoch, 20. März, um 15 Uhr in der Gaststätte „Herrenkrug“ in der Riestedter Straße 37 in Sangerhausen statt.

Ehemalige HO-Leute treffen sich: Was man sich in der Gaststätte „Herrenkrug“ alles zu erzählen haben wird

Sangerhausen/MZ. - Karl-Heinz Mehmel hat in Wolferstedt Verkäufer gelernt. Der heute 73-Jährige, der in Allstedt groß geworden ist und seit vielen Jahren in Sangerhausen lebt, kann Geschichten von vor und hinter der Verkaufstheke erzählen.

Soviel steht mal fest. Und ein bisschen darum geht es auch, wenn sich die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HO des Altlandkreises Sangerhausen am 20. März im Sangerhäuser Herrenkrug treffen. Die HO, das ist die Abkürzung für Handelsorganisation, sie war in der DDR quasi der Konkurrent vom Konsum, obwohl man das damals so nie formuliert hätte. Aber das nur am Rand.

Es geht um das HO-Treffen im Herrenkrug, das Mehmel und seine ehemalige Kollegin Monika Schmidt organisieren. Und beide freuen sich auch schon auf die einstigen Mitstreiter. Gut und gerne 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte die HO im Kreis Sangerhausen.

Geschichten über die Sache mit „unter dem Ladentisch“

Und natürlich jede Menge Geschäfte. Mehmel zum Beispiel hat nach eigenen Angaben zuletzt im Delikat für Spirituosen und Weine in der Göpenstraße gearbeitet. Neben den zahlreichen Lebensmittelgeschäften der Handelsorganisation gab es aber beispielsweise auch die Sportwaren-HO in der Pfingstgrabenstraße, Gaststätten wie das „Fass“ und die „Freundschaft“. Beide geradezu legendär und auf alle Fälle Ausgangspunkt für ganz viele Geschichten, die man sich am 20. März im Herrenkrug erzählen wird.

Karl-Heinz Mehmel wird das auch noch unterstützen, indem er eine Rede hält, die er, wer ihn kennt, weiß, dass er das bestens beherrscht, mit einer gewissen Portion Humor versieht. Denn man sagt sich, dass es bei der HO auch immer etwas zum Lachen gab.

Natürlich wird man sich viele kleine Episoden zu erzählen haben, zum Beispiel über die Sache mit „unter dem Ladentisch“, über Mangelware und die große Freude, wenn es etwas gab, das man so gar nicht auf dem Schirm hatte.

Das Treffen der ehemaligen HO-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter findet am Mittwoch, 20. März, um 15 Uhr in der Gaststätte „Herrenkrug“ in der Riestedter Straße 37 in Sangerhausen statt.