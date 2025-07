Rossla - Der Fund einer toten Wasserfledermaus in einer Kindereinrichtung in Milzau (Bad Lauchstädt) beschäftigt die Kompetenzstelle für Fledermausschutz Sachsen-Anhalt im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz in Roßla. Die Erzieherinnen der Kita hatten Marcus Fritze, den Leiter der Einrichtung, darüber informiert, dass am Zaun eine Fledermaus hängt. „Die Erzieherinnen haben richtig reagiert und Meldung gemacht“, sagt er. Als er sich das Tier vor Ort anschaute, stellte er dessen Tod fest. Es gab seinerseits keinerlei Verdacht, warum das Tier gestorben war. Geschwächte Tiere können sterben und dann, aufgrund der Anpassung ihres Körpers an die kopfüberhängende Schlafposition, hängen bleiben.

