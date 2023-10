Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Uftrungen/MZ - Am Eingang zur Kindertagesstätte in Uftrungen (Mansfeld-Südharz) leuchten Kürbisse in Gelb, Orange und Grün: Bei den „Haselkindern“ dreht sich in dieser Woche alles um den Herbst. „Wir wollten erst ein Herbstfest feiern“, sagt Leiterin Jana Stein. Aber sie hätten mit den Kindern und im Erzieherteam so viele Ideen zusammengetragen, dass es für eine Projektwoche reicht - mit einer Kastanien-Olympiade als krönendem Abschluss. All das stimmt die Kinder auf die Kirmes ein, die an diesem Wochenende im Dorf gefeiert wird.