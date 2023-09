Nach einem Verkehrsunfall in Kelbra sind Feuerwehren aus Kelbra und Thürungen im Einsatz.

Kelbra - Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es laut Polizei am Sonntag gegen 13 Uhr auf der Langen Straße (L234) bei Kelbra (Kyffhäuser). Ein Pkw-Fahrer bog mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz Stausee auf die Hauptstraße ein und übersah das dort in Richtung Badra fahrende Auto. Bei dem Zusammenstoß wurden beide PKW erheblich beschädigt. Die verletzten Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren Kelbra und Thürungen waren mit vier Fahrzeugen und 26 Kameraden vor Ort.