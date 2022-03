Aus drei Fahrzeugen zapften Unbekannte in Sangerhausen Treibstoff ab.

Sangerhausen/MZ - Vom Gelände einer Einrichtung Am Angespann in Sangerhausen haben Unbekannte am Wochenende aus drei Fahrzeugen den Kraftstoff entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, heißt es dazu weiter aus dem Polizeirevier.