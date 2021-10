Doch kein Doppeljubiläum am Sangerhäuser Scholl-Gymnasium

Sangerhausen/MZ - Diamantenes Abitur wird am kommenden Samstag am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen gefeiert - allerdings kommt nur der Abi-Jahrgang von 1961 zur Feierstunde. Anders als beim Goldenen Abitur, das am heutigen Freitag die Abschlussjahrgänge von 1970 und ’71 gemeinsam in der Aula des Gymnasiums begehen, werden die Diamantenen Abiturienten von 1960 ihr rundes Jubiläum wahrscheinlich erst im kommenden Frühjahr nachholen. MZ hatte irrtümlich berichtet, dass es wie beim Gold-Abi eine Feier für zwei Jahrgänge geben würde.

Am Samstag werden sich um die 35 ehemaligen Schüler in der Aula einfinden, die 1961 ihre Reifeprüfung abgelegt haben, berichtet Dieter Wrobel. Er hat diesen Jahrgang unterrichtet und später die Erweiterte Oberschule in Sangerhausen geleitet.

Das Scholl-Gymnasium organisiert regelmäßig die Feierstunden für die Jubiläumsjahrgänge. Ihm sei kein anderes Gymnasium bekannt, das so etwas leiste, sagt Wrobel. Im vergangenen Jahr hatten die Feiern des Goldenen und Diamantenen Abiturs jedoch wegen der Coronabeschränkungen nicht stattfinden können. Auch das 150-jährige Bestehen des Sangerhäuser Gymnasiums konnte in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht gefeiert werden. Es gab aber eine Festschrift und eine Sonderausstellung im Spenglermuseum. Die Party soll dann beim Tag der offenen Tür nachgeholt werden, der am 23. April 2022 stattfindet.