Der Sangerhäuser Landtagsabgeordnete Matthias Redlich (CDU) hatte nach Kelbra eingeladen, um über die Wolfspopulation in Mansfeld-Südharz zu reden. Diskussionsgrundlage waren neben dem Vortrag von Räuscher auch die Ausführungen von Andreas Berbig, Leiter des Wolfskompetenzzentrums in Iden.

Kelbra/MZ. - Alexander Räuscher sagt: „Der Wolf ist klug, neugierig und lernfähig.“ Sein Leben in der Kulturlandschaft birgt Probleme. Deshalb will er, dass die Zahl der Wölfe in Sachsen-Anhalt und der Bundesrepublik Deutschland sinkt, durch eine Aufnahme in das Jagdrecht. Alexander Räuscher ist der wolfspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag.