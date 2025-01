Südharz/MZ. - Wer einst die Idee für den Harzer Kulturwinter hatte, muss wohl geahnt haben, dass es in unseren Breiten mit der Schneesicherheit im Winter vorbei sein könnte. Deshalb sollten die Urlauber etwas angeboten bekommen, sollte es an Eis und Schnee fehlen. Am 24. Januar startet der 17. Harzer Kulturwinter, der bis zum 4. Februar in den Harz lockt. Und natürlich auch in den Südharz!

Kammerzofe führt durch Stolberg

Denn in Stolberg bereitet sich Kammerzofe Sophia von Habenichts schon darauf vor, kleine und große Gäste abends durch das stattliche Schloss hoch über der Stadt zu führen. Tags hingegen begrüßt Barbara Reiffenstein die Touristen und wird mit ihnen durch die mittelalterlichen Gassen spazieren, um über Thomas Müntzer, Gräfin Juliana oder Graf Botho, den Dichter Johann Gottfried Schnabel oder über Martin Luther und das Fachwerkstädtchen im Südharz zu erzählen. Und sofern die Arbeiten im Museum Alte Münze rechtzeitig enden, können Besucher beim Schauprägen von Silbermedaillen am 1. Februar dem Münzmeister und seinem Gesellen über die Schulter schauen.

Alle Veranstaltungstermine und Kontaktdaten im Internet unter: www.harzinfo.de/kultur-winter

Sichtung von Fledermäusen in der Heimkehle bei Uftrungen möglich

In Uftrungen hingegen lässt sich die unterirdische Welt beim Besuch der Heimkehle erleben, in der übrigens sommers wie winters eine Temperatur von etwa acht Grad Celsius herrscht. Mit etwas Glück können Besucher sogar Fledermäuse entdecken, die in Felsspalten ihren Winterschlaf halten.

In Luthers Elternhaus in Mansfeld haben kleine und große Gäste Gelegenheit, etwas gegen den Winterblues zu unternehmen und sich persönliche Wellnessprodukte zusammenzustellen: Salben auf Olivenöl- und Bienenwachsbasis mit Biodüften oder Wellness-Parfüme auf Mandelölbasis mit ausgesuchten Kräuterdüften. Wer es probieren möchte, kann sich ein Zahnpulver nach altem alchemistischem Rezept anrühren.

Glühweinabend, Taschenlampenführung und Theater im Harz

Darüber hinaus gibt es weitere spannende Angebote im Harz. Etwa Besuche beim Schlossgespenst in Wernigerode oder Führungen durch die Talsperre Wendefurth in Altenbrak. Zum Glühabend oder Eierlikör-Tasting lädt die Traditionsbrennerei in Nordhausen ein. In den Rübeländer Höhlen gibt es Taschenlampenführungen für Kinder und „Die Schneekönigin“ als Höhlentheaterstück zu erleben.

Winterfest wird in Hahnenklee oder St. Andreasberg gefeiert, Eisstockschießen, Eisfasching und ein Iglufest sind in Schierke geplant. Das Kloster Walkenried lädt zu Führungen im Kerzenschein und Kniesteressen ein.