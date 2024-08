Bereits ab Montag wird es die ersten Straßensperrungen wegen des Kobermännchenfestes in Sangerhausen geben. Auch die Busse fahren teilweise anders.

Diese Straßen sind wegen des Kobermännchenfestes in Sangerhausen gesperrt

Stadtfest in der Rosenstadt

Sangerhausen/MZ. - Die Sperrschilder stehen zum Teil bereits: Autofahrer müssen sich aufgrund des Kobermännchenfests am übernächsten Wochenende schon in den kommenden Tagen auf zahlreiche Behinderungen in der Sangerhäuser Kernstadt einstellen. Eine ganze Reihe Straßen werden gesperrt.