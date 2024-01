Unbekannte haben versucht in eine Garage in Sangerhausen einzubrechen.

Diebe verursachen Sachschaden bei versuchtem Einbruch in Garage in Sangerhausen

Symbolfoto - Unbekannte haben versucht in eine Garage in Sangerhausen einzubrechen.

Sangerhausen/MZ. - Einbrecher haben versucht, in eine Garage im Gerichtsweg in Sangerhausen einzusteigen. Das gelang jedoch nicht. Die Täter scheiterten an der Verschlusseinrichtung. Es entstand lediglich Sachschaden. Dieser wird mit etwa 500 Euro angegeben. Ermittlungen in dem Fall wurden aufgenommen.