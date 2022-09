Diebe stehlen Mais für das Erntedankfest in der Sankt Ulrici in Sangerhausen

Zirka 2.000 Quadratmeter voller Mais wurden extra für das Erntedankfest in Sangerhausen stehen gelassen. Nun ist das Getreide weg. Unbekannte haben die Feldfrüchte einfach abgeerntet.

Die Ulrichkirche in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Ronny Eckert und seine Helfer von der Kirchengemeinde Sankt Ulrici in Sangerhausen hatten sich alles so schön vorgestellt, wie sie die Kirche für das Erntedankfest am Sonntag, 2. Oktober, schmücken können. Nun haben sie ein Problem, denn der Mais, der zur Dekoration dienen sollte, wurde vom Feld gestohlen.