Diebe bauen in Roßla an fünf Autos die Kompletträder ab

Rossla. - Diebe haben am frühen Samstagmorgen auf dem Gelände eines Unternehmens in Roßla im großen Stil zugeschlagen. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilt, wurden von insgesamt fünf Fahrzeugen die Kompletträder abgebaut und mitgenommen.

Die Polizei wurde gegen 1.40 Uhr alarmiert. Die Diebe hatten auf dem Firmengelände den Alarm ausgelöst und der Sicherheitsdienst darauf hin die Beamten informiert. Welcher Schaden durch den Diebstahl der insgesamt 20 Kompletträder entstanden ist, war zunächst nicht bekannt.

Diebstahl von Kompletträdern in Roßla: Polizei sucht Zeugen

Tatort war die Straße Nordring im Südharzer Ortsteil Roßla. Die Aufzeichnungen der Überwachungskamera zeigen zwei Täter. „Die Polizei hat umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt“, erklärt Alexander Junghans von der PI Halle. Ermittelt werde nun wegen besonders schweren Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, in der Nacht von Freitag zu Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder auch Hinweise zu den Fahrzeugen geben können, die die Täter für ihren Beutezug benutzt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 03475 670 0 zu melden.

Schutz gegen Diebe: Polizei bietet Firmen Beratung an

Mit Blick auf den schweren Diebstahl in Südharz gibt die PI Halle Hinweise, wie sich speziell Firmen besser vor Einbrüchen und Diebstählen schützen können. Junghans verweist dazu auf die sicherungstechnische Beratung für Unternehmen, die von der Polizeidienststelle in Hettstedt angeboten wird.

Diese Beratungen seien kostenlos und könnten wertvolle Informationen zu mechanischen und elektronischen Sicherungseinrichtungen liefern, die dabei helfen können, ´sich wirksam gegen Einbrüche und Diebstähle zu wehren, so Junghans. Die Beratungsstelle ist unter der Telefonnummer 03476 856 321 zu erreichen. „Unternehmen können sich generell gern an die Polizei wenden, um in der Beratung Schwachstellen zu erkennen und die individuellen Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken“, sagt Junghans.

Radschlösser, Alarmanlagen, GPS-Tracker

Zugleich liefert er einige generelle Tipps. So lohne sich die Investition in hochwertige Radschlösser und weitere mechanische Sicherungen, die den Diebstahl von Fahrzeugteilen erschweren. Alarmanlagen oder GPS-Tracker helfen, den Standort von Fahrzeugen oder wertvollen Gütern zu finden.

Parkplätze und Firmengelände sollten gut ausgeleuchtet sein, um potenzielle Täter abzuschrecken. Unter dem Stichwort Nachbarschaftshilfe sollte man mit anderen Firmen in der Umgebung zusammenarbeiten, um schneller auf verdächtige Aktivitäten aufmerksam zu werden und sich gegenseitig zu warnen.

Die Sicherheitseinrichtungen der Fahrzeuge und Geschäftsräume sollten regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren. „Durch derart gezielte Maßnahmen und die Unterstützung von sicherungstechnischen Beratern können Unternehmen und Fahrzeugbesitzer ihre Sicherheit erheblich erhöhen“, so Junghans.