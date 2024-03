Derzeit wird die Talsperre in Kelbra vom Schwemmgut beräumt. Wann der Damm wieder von Touristen betreten werden darf und was mit dem Holz passiert.

Staumeister Jens-Uwe Liske an einem der Holzstapel. Ganze Stämme wurden während des Hochwassers angespült.

Kelbra/MZ. - Es ist ein idyllischer Morgen am Stausee Kelbra. Ein Rotmilan schwebt über der Wiese östlich des Hauptdammes. Eine aus dem Winterquartier heimgekehrte Bachstelze landet auf den Steinen der Dammbefestigung. Ein Graureiher steht in unwirklicher Nähe, einem Bruchteil der üblichen Fluchtdistanz, am Ufer zwischen einer Schar dümpelnder Enten und blickt zum Damm. Nur eine Dohle hüpft geschäftig auf einem Berg Schilf und sucht nach passendem Nistmaterial.