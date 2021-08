Die Kürbisse in Hella Vockes Garten in Allstedt sind ein echter Blickfang

Allstedt/MZ - Dieses Jahr ist ein gutes Jahr, sagt Hella Vocke aus Allstedt. Denn die Kürbisse in ihrem Garten wachsen und gedeihen. „Es gibt viele Senker, der halbe Acker ist voll“, sagt die 80-Jährige. Sogar durch den Zaun zum Nachbarn hat es eine Kürbispflanze geschafft. „Da können die Kinder dann was daraus schnitzen“, sagt sie. Wie schwer sie am Ende werden, das lässt sich noch nicht abschätzen. „Sie wachsen noch, aber ich hoffe, dass es große Klopper werden“, sagt sie und lacht. Wenn sie dann reif sind, freuen sich auch die Nachbarn. „Ich verteile sie und mache mir dann Kürbiskuchen.“

Dabei sind die Kürbisse in Hella Vockes Garten nicht die einzigen Blickfänge. Bohnen, Kartoffeln, Tomaten oder auch Erdbeeren gibt es auch noch. So viel, dass es für sie selbst auf jeden Fall reicht. Aber nicht alles funktioniert so wie erhofft. „Im vergangenen Jahr habe ich Melonen gezüchtet, das hat gut geklappt. Dieses Jahr allerdings wollten sie nicht so.“ Das hat die Allstedterin nicht auf sich sitzen lassen. „Ich habe mir noch Samen zuschicken lassen“, so Vocke. Nun sehe es ganz gut aus. „Wenn es noch einmal richtig warm wird, könnte es noch etwas werden.“

Für Gartenarbeit interessiert habe sie sich schon immer. Und ein geheimes Rezept zum besonderen Gelingen der Kürbisse hat sie auch nicht. „Die werden gegossen und wachsen von alleine“, findet sie. Und wenn es zu viele sind, freuen sich die Hühner in der Nachbarschaft. „Die hacken das auch gerne, es kommt nichts um.“