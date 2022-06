Die Drüsige Kugeldistel findet man häufig in der Goldenen Aue - Doch wann kam sie her?

Die Einstufung der Drüsigen Kugeldistel in Archäophyt oder Neophyt gibt selbst Experten noch ein Rätsel auf. Doch viel wichtiger: Ist die Pflanze eine Gefahr für heimische Arten?

Die Drüsige Kugeldistel an der Straße nach Martinsrieth.

Roßla/MZ - Dieses Gewächs findet man vorwiegend in der Goldenen Aue. Vor allem am Nordrand sowie im Biosphärenreservat zwischen Roßla und Sangerhausen. Gemeint ist die Drüsige Kugeldistel. „Sie gehört zu den Arten der Disteln und ist ein Korbblütengewächs“, erklärt Armin Hoch, Fachbereichsleiter der Botanik im Biosphärenreservat Südharz. „Vom Nachbarland Thüringen gibt es den Erstnachweis von 1832 für eine Verwilderung der Art“, sagt Hoch.

Schwierige Einordnung der Kugeldistel

Das natürliche Areal von Echinops sphaerocephalus reiche von Nordost-Spanien bis nach Südwest-Asien. Seine Nordgrenze sei umstritten. Genau wie der Status der Art. Die Pflanze zähle zwar zu den Neophyten, das sei aber noch nicht sicher bestätigt worden.

Unter Neophyten werden Pflanzen verstanden, die nach 1492, dem Jahr der Entdeckung Amerikas, in Gebiete eingeführt wurden, in denen sie natürlicherweise nicht vorkamen. Hoch: „Es kann aber auch sein, dass die Pflanze vor der Reise von Kolumbus bereits hier in unserer Gegend war.“

Dann wäre aber die Kugeldistel ein Archäophyt, so Experte Hoch. Archäophyten sind nämlich Pflanzen, die vor 1492, als Christoph Kolumbus Amerika erreichte, durch direkten oder indirekten menschlichen Einfluss in ein neues Gebiet eingeführt wurden und sich dort selbstständig ohne fremde Hilfe fortgepflanzt haben.

Ausbreitung durch Klettverbreitung

Archäophyten sind Arten, die aus der Jungsteinzeit stammen. Mitgebracht wurden diese von Siedlern, die aus Südosteuropa kamen und das Land durch Ackerbau bewohnbar machten. Das könne bereits vor Kolumbus passiert sein, so Hoch. Diese hätten auch den Getreideanbau hier eingeführt. Mit diesem haben sich auch neue Arten etablieren können, die früher Unkraut waren, erzählt Hoch. Bis heute sei die Frage, ob Archäophyt oder Neophyt, nicht eindeutig geklärt.

Die Drüsige Kugeldistel wird zwischen 50 Zentimetern und drei Metern groß. Die Blüten sind in Kugeln angeordnet. Die Kugeldistel sei eine mehrjährige Staude, die mindestens zwei, oft aber noch mehr Jahre bis zur Blüte benötige und danach absterbe, sagt Armin Hoch.

Die Blütezeit erstreckt sich von Ende Juni bis in den August. Danach zerfallen die Blütenköpfe und setzen die seidenhaarigen Früchte frei. Diese seien auf Klettverbreitung ausgerichtet und keimen sehr leicht, so der Experte.

Blüten der Distel ziehen Insekten an

„Zudem ist die Drüsige Kugeldistel eine ausgezeichnete Bienenweide, die Blüten haben Nektar und ziehen unwahrscheinlich viele Insekten an“, sagt Hoch. Das könne man im Sommer auch beobachten und sei somit natürlich auch wertvoll für die heimische Natur.

Echinops sphaerocephalus sei in Deutschland weit verbreitet. Die Art mag trockene und warme Gebiete und sei besonders in der Goldenen Aue verbreitet. Man findet sie aber auch sehr häufig bei Hainrode und auch bei Pölsfeld. Hoch: „Oft wachsen sie an Wegböschungen und Bahnböschungen, aber auch immer wieder auf Ruderalflächen, wo Rohboden vorhanden ist.“

Giftig sei dieser pflanzliche Exot nicht, aber er habe eben auch keinen wirklichen Nutzen für unsere heimische Natur. Außer eben als Zierpflanze für den Menschen. Für Tiere stellt sie keine Gefahr dar, ganz im Gegenteil.

Wenig Informationen über die Kugeldistel

Auch, dass sie andere Arten verdrängt, konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Es könne zwar sein, dass sich auch mal Massenbestände bilden. Diese würden dann aber nach ein paar Jahren auch wieder zusammenbrechen. Denn die Art wandere: Der Ort, wo sie heute wachse, sei nicht unbedingt ein Ort, an dem sie auch in fünf Jahren noch zu finden sei, so der Botanikexperte.

„Sicherlich aufgrund der umstrittenen Statuseinstufung wurde der Kugeldistel bisher noch nicht so viel Aufmerksamkeit wie anderen invasiven Neophyten gewidmet. In der Literatur finden sich nur wenige Informationen zu ihrem Einfluss auf andere Organismen und zu Bekämpfungsmöglichkeiten“, so Hoch. Als Wärme liebende Art könne die Art jedoch in Zukunft von der Klimaveränderung profitieren und ihr Areal noch weiter ausdehnen.