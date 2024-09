Brücken/MZ. - Die letzten Wochen waren für Nico Kreisel stressiger als sonst, schließlich bereitet der 44-Jährige neben der Arbeit sein Firmenjubiläum vor. Vor 20 Jahren, hat der studierte Informatiker den Schritt mit seinem Unternehmen Kreisel EDV in die Selbstständigkeit gewagt.

Ausbildung von Lehrlingen seit 2015

Der IT-Spezialist aus Brücken/Helme legte am Schillergymnasium in Sangerhausen das Abitur ab. Nach seinem Dienst bei der Bundeswehr studierte er in Glaucha an der Berufsakademie. „Ich habe mir einen Studiengang mit viel Praxis gesucht“, sagt er. Die praktische Ausbildung absolvierte er in einer Erfurter Firma.

Nach seinem Abschluss gab es für den tatendurstigen jungen Mann in der Region keine guten Voraussetzungen, was die Aufgaben für einen Diplomingenieur und das Gehalt angeht. „Aber die damalige Zusammenarbeit mit Karsten Reichelt war eine gute Einführung“, blickt er dankbar zurück. Schließlich landete er auf eigenen Füßen.

Ehrlicherweise blickt er auf Hoch und Tiefs im Geschäftsleben zurück. „Aktuell läufts“, freut er sich. Bei EDV Kreisel gibt es derzeit vier Festangestellte, einen Azubi und einen Praktikanten der Fachoberschule. Seit 2015 bildet Nico Kreisel Lehrlinge in der Fachrichtung Fachinformatiker Systemintegration aus.

Firmenjubiläum wird in Brücken gefeiert

Mit stolz blickt er darauf zurück, dass dabei schon der landesweit beste Lehrling darunter war. Das kommt nicht von ungefähr: Die Lehrlingsbetreuung sei bei ihm Chefsache. Darüber hinaus ist er seit 15 Jahren Prüfer bei der Industrie und Handelskammer (IHK), inzwischen Ausschussvorsitzender.

Seine Dozententätigkeit zum Beispiel bei der Bundeswehr hat er in den letzten anderthalb Jahren zurückgefahren und sich aufs Kerngeschäft der Firma, wie Netzwerksicherheit für kleine und mittelständische Unternehmen, konzentriert.

Mit zahlreichen Partnern erfüllt er Kundenwünsche im IT-Bereich. Einen Einblick wird es bei der Hausmesse mit Vorträgen geben, die anlässlich des Firmenjubiläums an diesem Donnerstag ab 14 Uhr im Bürgerhaus in Brücken, Hauptstraße 194, stattfindet.

Stetiges Wachstum des Unternehmens

Sein Unternehmen ist in den 20 Jahren stetig gewachsen. „Wir hätten nun die Chance, eine Filiale in Sangerhausen zu eröffnen“, sagt er. „Dazu brauchen wir weitere Mitarbeiter.“ Dem Standort Brücken will er treu bleiben.

Hier wohnt er mit seiner Frau und zwei Kindern. Freude und Entspannung bietet ihm sein Hobby, die Rassetaubenzucht. Aber auch hier übernimmt er Verantwortung: Er ist Vorsitzender des Kreisverbandes der Kleintierzüchter Mansfeld-Südharz.

Auch in der Pfingstgesellschaft Brücken ist er noch im Vorstand, als stellvertretender Vorsitzender, aktiv. Außerdem wurde er erst kürzlich wieder in den Gemeinderat Brücken-Hackpfüffel gewählt. Hier engagiert er sich in der Bürgergemeinschaft Brücken-Hackpfüffel.