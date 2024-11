Wallhausen/MZ - Auf der Autobahn A38 wurde am Freitagnachmittag, in der Zeit 16.45 Uhr bis 21.15 Uhr, in Fahrtrichtung Göttingen auf Höhe der Parkanlage „Helmetal“ bei Wallhausen eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 121 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, teilte ein Polizeisprecher am Samstagmittag mit.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.