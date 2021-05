Der Breitunger Tierpräparator Töns Köbe ist deutschlandweit gefragt

Töns Köbe präpariert in seiner Werkstatt in Breitungen einen Highlandbullen.

Breitungen

Eigentlich, erzählt Töns Köbe, wollte er Forstwirtschaft studieren. Dann hat es sich anders gefügt. Und aus dem anfänglichen Hobby ist sein Beruf geworden: Tierpräparator. „Es macht Spaß, ich bin mein eigener Herr“, sagt der 56-Jährige, der sich weit über Mansfeld-Südharz hinaus einen Namen gemacht hat und für Kunden aus ganz Deutschland arbeitet. Sie nehmen Wartezeiten von bis zu einem Jahr in Kauf.

Diorama mit Tieren für eine Ausstellung im Ballenstedter Schloss

In seiner Werkstatt in Breitungen finden sich Präparate, die von der Größe und der Herkunft her kaum unterschiedlicher sein könnten. Zierliche Eichhörnchen, Kopf und Schulter eines imposanten Highlandbullen, der Steinbock aus Kirgisien, eine afrikanische Oryxantilope. „Das kleinste Tier, was ich bisher präpariert habe, war ein Vogel, ein Goldhähnchen“, erzählt Köbe.

Nach der Wende habe es eine enorme Nachfrage nach präparierten Tieren gegeben, etwa durch Liebhaber aus dem Forst. Haustiere wie Hund oder Katze präpariere er zwar auch, erzählt Köbe, aber „eher ungern“. Lieber widmet er sich Wildtieren wie Wölfen oder Bären oder Füchsen; bei geschützten Arten freilich nur mit Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde. So hat er auch der Wildkatze, die in der Biosphärenreservatsverwaltung in Roßla zu besichtigen ist, mit seiner Arbeit ein zweites „Leben“ beschert. „Zurzeit arbeite ich an einem Diorama für eine Ausstellung im Ballenstedter Schloss. Sieben mal zwei Meter groß, eine Landschaft mit Niederwild. Hase, Kaninchen, Rebhuhn, Fasan, Stockente, Wachtel und Fuchs.“ Nun kämen noch Tiere hinzu, die „eingereist“ sind, also Waschbär, Mink oder Nilgans. Durch deren Revierverhalten nähmen einheimische Arten gewaltig Schaden, sagt Köbe, der seit 1985 Jäger ist. Fürs Diorama malt er die Hintergrundlandschaft selbst.

Die Handschrift des Tierpräparators

Nicht für alle Tiere, deren Balg er gerben lässt und verarbeitet, stehen passende Tierkörper im Katalog zur Verfügung. Oft modelliert er selbst Körper oder einzelne Teile aus Styrodur. „Wenn die gegerbten, nassen Felle trocknen, ziehen sie sich zusammen. Styrodur ist dafür robust genug.“ Wie ein Präparat mit Fell, Hörnern und Glasaugen versehen wird, sei gewissermaßen die Handschrift des Präparators. Übrigens, dem Hechtkopf, den Köbe als Wanddekoration in seiner Werkstatt zeigt, hat er mit Airbrush zu einem ansehnlichen Äußeren verholfen, lassen doch die beim Präparieren nötigen Chemikalien Farben verblassen.

Köbe hat eine Leidenschaft für Afrika, selbst schon dort gejagt und seine erlegten Tiere präpariert. Die Jagd helfe den dort lebenden Menschen, zumal, wenn das Wildbret ordentlich vermarktet werde. „Ein Verbot würde mehr schaden als nutzen.“ Paradoxerweise gelinge es ausgerechnet durch die Jagd, sagt der Breitunger, ganz seltene Wildarten zu erhalten: „In Kirgisien gibt es zum Beispiel das Marco-Polo-Wildschaf. Für den Abschuss eines Tieres zahlen Leute 25.000 Euro. Es wird nur eine bestimmte Zahl zum Abschuss freigegeben, weibliche Tiere und junge Böcke werden geschont - und der Bestand so gesichert.“ (mz)