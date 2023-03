Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Noch nie habe sie so ein großes Defizit in einem Nachtragshaushalt präsentieren müssen, sagte Anett Germey, die Kämmerin des Landkreises am Mittwoch im Kreistag. Ein Minus und rote Zahlen ist man im Landkreis ja seit Jahren gewohnt – doch ein Defizit in Höhe von 24,8 Millionen Euro dann auch wieder nicht.

