Thomas Rülke liest in der MZ von der Arbeit zweier Oldtimerfreunde an einem IFA F8. Dank ihm kann ein Stück DDR-Autogeschichte weiterleben.

Thomas Rülke zeigt ein Bild seines alten IFA F8 in einem Fotoalbum. Ersatzteile, die von damals übrig geblieben sind, übergibt er jetzt an zwei Bastler.

Sangerhausen/MZ. - Als Thomas Rülke am Dienstag die Zeitung liest, werden alte Erinnerungen wach. In einem Beitrag wird über zwei Bastler im Harz berichtet, die einen alten F8 wieder flott machen. „Genau so einen hatte ich auch mal“, sagt Rülke, als er sich in der MZ-Redaktion meldet. Und zwar mit dem Wunsch nach einem Kontakt zu den beiden Oldtimerfans.