Im Geburtskrankenhaus von Mansfeld-Südharz sind 2024 deutlich mehr Mädchen als Jungen geboren worden. Insgesamt ging die Zahl der Geburten zurück. Was die beliebtesten Namen waren.

Das sind die beliebtesten Babynamen in Mansfeld-Südharz - und das die außergewöhnlichsten

Mehr Mädchen als Jungen in 2024 geboren

Symbolfoto - Im Jahr 2024 erblickten 491 Babys in Mansfeld-Südharz das Licht der Welt.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - 491 neue Erdenbürger erblickten im vergangenen Jahr am Sangerhäuser Standort der Helios-Kliniken Mansfeld-Südharz das Licht der Welt. Das waren deutlich weniger als 2023. In dem Jahr waren noch 566 Babys in der einzigen Geburtsstation im Landkreis geboren worden.