Sangerhausen/MZ. - Zum fünften Mal gibt es in diesem Jahr die „Offene Bühne“ der Kreisvolkshochschule – das ist schon ein kleines Jubiläum. Seit 2023 lädt die VHS jeweils im Frühling und Herbst Interessierte dazu ein, ihr Talent einfach mal öffentlich zu zeigen.

Bisher wurde stets im Kaffeehaus Kolditz Sangerhausen das Mikrofon aufgebaut, an dem mutige Akteure ihre versteckten Fähigkeiten präsentierten – singend, instrumental, mit eigenen Gedichten oder als Stand-up-Comedian. Auch einen gemeinsamen Publikums-Kanon hat es schon gegeben.

Offene Bühne in Sangerhausen: Alles ist möglich

Die fünfte Auflage soll nun aber nicht im Café, sondern Open Air stattfinden – beim Sangerhäuser Frühlingserwachen am 12. April. „Die Betreiber von ’Teekunst & Weingeist’ sind auf uns zugekommen und haben angefragt“, erzählt VHS-Geschäftsführerin Janine Wenschuh. Nach Absprache mit den Betreibern des Kaffeehauses habe man zugesagt und sei nun beim Planen.

Die Regeln bleiben auch bei der fünften Auflage die gleichen: Jeder, der Lust hat, selbst mal etwas auf der Bühne zu zeigen, kann dabei sein. Das Genre ist egal. Zaubern, Alphorn spielen, Schnellzeichnen, Pantomime oder Rap – alles ist möglich. Einige Anmeldungen gebe es bereits, es dürfen aber durchaus noch einige mehr werden, sagt Wenschuh.

Kultur beim Frühlingserwachen in der Sangerhäuser Innenstadt

Auch thematisch sind die Talente völlig frei. Als Anregung wirft Wenschuh aber die Aktion „MSH – Meine schöne Heimat“ in die Runde, die der Landkreis nach einem trostlosen MDR-Beitrag über Eisleben ins Leben gerufen hat. Wer sich inspiriert fühlt, seine Liebe zur Heimat frei herauszusingen oder zu dichten – nur zu.

Das Schöne und Spannende an der Situation auf offener Straße werde sein, dass theoretisch auch Passanten ganz spontan ans Mikro treten und etwas zeigen können, so Wenschuh. Alle, die schon vorher wissen, dass sie die offene Bühne nutzen wollen, sollten sich aber bitte bei der Volkshochschule melden, damit ein erster Ablaufplan zusammengestellt werden kann.

Die Geschäfte in der Sangerhäuser Innenstadt werden im Rahmen des Frühlingserwachens am 11. und 12. April bis abends 18 Uhr und am Sonntag nochmal von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Die offene Bühne wird am Samstag ab 15 Uhr im Straßenabschnitt vor „Teekunst & Weingeist“ laufen. Und zwar so lange, wie Leute Lust haben, sie zu nutzen.