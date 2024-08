Das DDR-Museum feiert Jubiläum, im Rosarium wird mit Lichterglanz die Finissage begangen, in Allstedt zeigen Piloten ihr Können - dies und mehr ist am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung los.

Das kann man in Sangerhausen und Umgebung am Wochenende erleben

Morungen/MZ. - Was zum 1.125. Geburtstag von Morungen am Wochenende so los ist, wie die Leute im Dorf so ticken und warum die Socken die Socken sind und das auch noch gerne. Was neben dem Fest in Morungen sonst noch in Sangerhausen und Umgebung los ist.

Ein Dorf, zwei Vereine, zwei Bäume

Morungen: Steffen Pönitz ist kein gebürtiger Morunger, aber ein gelernter. Und vor allem gerne Morunger, wie er immer wieder versichert. Seit 2011 wohnt er in dem kleinen Sangerhäuser Ortsteil und fühlt sich dort pudelwohl. Mehr noch, er mischt auch mit, wenn es - wie an diesem Wochenende - etwas zu organisieren gibt.

Die Morunger feiern nämlich den 1.125. Geburtstag ihres Dorfes. Die ganz große Party gibt es nicht, aber das ist auch nicht so ihr Ding. Wie es scheint, mögen es die Morunger eher gemütlich. Gefeiert wird an zwei Tagen - Freitag und Sonnabend. Am Freitagabend geht es um 19 Uhr los mit einer Filmvorführung.

„Es gibt unter anderem Popcorn und Wildgulasch aus der Gulaschkanone“, so Steffen Pönitz vorausschauend. Und wer am Sonnabend beim Fußball-Darts gut abschneiden möchte, der kann das am Freitagabend schon einmal trainieren. Ganz klassisch gibt es am Sonnabendnachmittag ab 15.30 Uhr erst mit Kaffee und Kuchen. Und dann wird einfach in aller Gemütlichkeit das Dorfjubiläum gefeiert - auch mit Live-Musik am Abend.

Und - wie bereits erwähnt - am Nachmittag wird der beste Torschütze beim Fußball-Darts-Turnier gesucht. „Wir haben natürlich für die Gewinner auch kleine Preise organisiert.“ Das alles findet natürlich in der Sockenhalle statt. Und am Sonntag ruhen sich dann alle aus - so macht man das in Morungen nachdem man die Sockenhalle zwei Tage lang in Beschlag gehabt hat. Feiern können die Morunger.

Das haben sie unter anderem 2022 unter Beweis gestellt, als 700 Jahre Kirchweihe gefeiert wurde. Es gibt nämlich eine überlieferte Aussage von 1522, dass die Kirche 200 Jahre alt sei. Auch die alte Linde soll genau so viele Jahre auf dem Buckel haben - den schriftlichen Beweis kann man dafür aber nicht antreten. Wer braucht den auch schon? Dafür haben die Morungen noch einen zweiten Baum, der für sie eine besondere Rolle spielt. Er steht unweit des Ortseingangs auf einer Anhöhe und ist der so genannte Sockenbaum.

Dort sollen - der Überlieferung zufolge - die Morunger Männer, wenn sie zum Tanz gegangen sind, ihre Socken zum Trocknen aufgehangen haben. Der Original-Sockenbaum ist längst nicht mehr da, er soll Raub der Flammen geworden sein. Nachfolger ist eine Linde und hält mit der Legende allemal stand. Dass man die Morunger die Socken nennt, das macht ihnen gar nichts.

So bewahrt man sich wenigstens auch seine Besonderheit. Besonders ist auch das dörfliche Miteinander. Davon schwärmt der stellvertretende Ortsbürgermeister Steffen Pönitz in den höchsten Tönen. „Das ist hier in Morungen eine ganz tolle Dorfgemeinschaft, in der auch die neuen Bewohner bestens integriert werden, wenn sie das selbst auch möchten.“

Es gibt in der etwa 150-Seelen-Gemeinde zwei Vereine, die sich nach Angaben von Pönitz bestens ergänzen und unterstützen: Das sind der Heimatverein und der Feuerwehrverein.

Kunst, Lichterglanz und Rosen

Sangerhausen: „Lichterglanz im Rosenpark“ - so heißt es am Sonnabend. Dieser Lichterglanz verleiht der Outdoor-Kunstausstellung im Rahmen der Finissage noch einmal einen ganz besonderen Glanz. Mit Beginn der Dämmerung werden die über 300 Kunstwerke in stimmungsvolles Licht getaucht und somit final in den Fokus gesetzt. An diesem Abend besteht letztmalig die Möglichkeit, das persönliche „Lieblingsstück“ käuflich zu erwerben. Umrahmt wird die Abendöffnung des Parks durch sanfte stimmungsvolle Live-Musik an verschiedenen Standorten im Park.

Zum Staunen und Mitfliegen

Allstedt: Tollkühne Leute in fliegenden Kisten können am Wochenende wieder beim Flugplatzfest auf dem Fliegergelände im Wald bei Allstedt bestaunt werden. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Besucher können dabei auch selbst zu Rundflügen abheben – als Passagiere in einer Cessna, einer Beach 77 oder im Helikopter. Außer allerlei Flugtechnik gibt es auch wieder alte Militärfahrzeuge, Modellflieger und Modellautos sowie eine Stuntshow zu sehen. Der Eintritt ist frei, lediglich fünf Euro Parkgebühr werden erhoben.

15 Jahre DDR-Museum

Bennungen: Das Kleine DDR-Museum in Bennungen feiert am kommenden Samstag, 24. August, sein 15-jähriges Bestehen. Was einst mit einem Schrank und dem Personalausweis der Inhaberin Kerstin Weitz angefangen hat, ist inzwischen auf 170 Quadratmeter Ausstellungsfläche mit unzähligen Ausstellungsstücken gewachsen. Zum Jubiläum sind die Besucher von 9 bis 16.30 Uhr herzlich eingeladen Erinnerungen wachzurufen. Ab 14.30 Uhr findet eine DDR-Modenschau statt, bei der Mode aus den 60-er bis 80-er Jahren gezeigt wird.

Orgelkonzert in Tilleda

Tilleda: Fans von Orgelmusik kommen am späten Sonnabendnachmittag auf ihr Kosten. Und zwar in der Kirche von Tilleda, wenn zum Orgelkonzert eingeladen wird. Um 17 Uhr geht es los. Es musiziert der Organist Thomas Beißert (Foto) auf der Papenius-Orgel. Die Familie Papenius war eine Orgelbauerfamilie in Mitteldeutschland. In drei Generationen sind nach heutigem Forschungsstand über 30 Orgeln errichtet worden, von denen etwa 20 größtenteils bis heute erhalten sind. Der Eintritt zum Konzert am Sonntag ist frei.

Heimatfest mit Blasmusik

Mittelhausen: Zum Heimat- und Verpächterfest wird am Samstag, 24. August, in Mittelhausen auf dem Saal und am Sportplatz eingeladen. Ab 14 Uhr sind Besucher dort willkommen. Um 15 Uhr zeigen die Kinder aus der Kita Rohneracker ein Programm, ab 16 Uhr gibt es Blasmusik mit dem Kyffhäuserlandorchester. Die Disco beginnt um 20 Uhr.

Tille feiert Sommerfest

Tilleda: Das Tilledaer Sommerfest steigt am Samstag und Sonntag auf dem Festplatz am Kindergarten. Samstag ab 20 Uhr ist Sommertanz mit DJ Black-smith. Am Sonntag ab 14 Uhr gibt es „Humorvolles aus dem Gasthaus zur DesTILLE“. Fürs leibliche Wohl ist vor Ort gesorgt.

Wanderung um und durch Kelbra

Kelbra: Das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz lädt am Sonntag um 14 Uhr zu einer Sonntagswanderung durch und um Kelbra ein. Natur- und Landschaftsführerin Belinda Hesse führt die Tour mit Besichtigung des Brauereikellers, der Altendorfer Kirche und des „Vogelturmes“ an. Treffpunkt ist der Parkplatz gegenüber dem Hotel Kaiserhof. Die Dauer der fünf Kilometer langen Wanderung wird mit drei Stunden angegeben. Für die Besichtigung des Brauereikellers wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von fünf Euro erhoben.

Neue Glocken in Rodishain

Rodishain: An diesem Sonnabend werden in Rodishain die neuen Glocken in die St. Philippi und Jacobi Kirche eingebaut. Los geht es mit einem Gottesdienst um 10 Uhr. Anschließend übernimmt die Firma Beck aus Kölleda die Regie beim Ausbau der alten und den Einbau der drei neuen Glocken.

Jubiläum der Feuerwehr

Großleinungen: Groß gefeiert wird in Großleinungen. Die Feuerwehr des Ortes begeht den 150. Jahrestag ihres Bestehens. Dazu gibt es am Freitag und Samstag ein Fest auf dem Sportplatz des Ortes. Am Freitag ist ab 18 Uhr eine Festveranstaltung geplant, der sich ab 21 Uhr eine Feuerwehrparty anschließt. Am Samstag gibt es ab 10 Uhr einen Tag der offenen Tür, unter anderem mit einer Blaulichtmeile, einem Spaßwettkampf der Feuerwehren und mehr.

Teichfest in Edersleben

Edersleben: Am Sonnabend lädt der Angelverein Edersleben ab 10 Uhr zum Teichfest beim Mammut-Sportpark Edersleben ein. Kinder dürfen sich im Angeln ausprobieren, es gibt ein Kinderkarussell und Musik. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, so der Veranstalter.