Mit süßen Leckereien, Konzerten und Weihnachtsmärkten warten viele Gemeinden in Mansfeld-Südharz auch am zweiten Adventswochenende auf.

Das ist am zweiten Adventswochenende in Sangerhausen und Umgebung los

Sangerhausen/MZ. - Besinnliches Treiben herrscht an diesem Wochenende in vielen Kommunen des Kreises. Damit Sie keine Veranstaltung verpassen, haben wir für Sie die Termine, die uns vorliegen, zusammengestellt und wünschen Ihnen einen frohen zweiten Advent.

Weihnachtsmarkt in Bösenrode

Bösenrode: Der Feuerwehrverein lädt ab 14 Uhr zum Weihnachtsmarkt auf dem Festplatz in den Ellern nach Bösenrode ein. Die Besucher dürfen sich auf Wildschwein-, Pilzpfanne und eine Whisky-Verkostung freuen. Bei schlechtem Wetter findet der Markt auf dem Schenkplatz und bei der Awo statt, heißt es seitens der Veranstalter.

Dorf-Adventskalender in Edersleben

Edersleben: Erstmals findet in Edersleben ein Dorf-Adventskalender statt. Dabei laden fast jeden Abend Ederslebener Familien in ihre Höfe, Gärten oder ruhige Straßenbereiche ein. Höhepunkt ist der Weihnachtsmarkt am Samstag. 7. Dezember, ab 14 Uhr vor der Kirche. Hier hat die Bastelgruppe des Ortes den Dorfbrunnen wieder festlich geschmückt. Die Vereine des Ortes sorgen für Essen, Trinken und weihnachtliche Atmosphäre.

Besinnliche Stimmung in Eisleben

Eisleben: Am Samstag wird in Eisleben der diesjährige Weihnachtsmarkt eröffnet. Am ersten Tag steht dabei auch ab 16.15 Uhr ein Laternenumzug für Groß und Klein ab dem Feuerwehrgerätehaus Breiter Weg auf dem Programm. Ebenfalls am 7. Dezember findet zudem eine weihnachtliche Lesung in der Markthalle im Katharinenstift statt. In Zusammenarbeit mit den Luthermuseen wird um 18.30 Uhr Schriftsteller, Regisseur, Drehbuchautor und Comic-Zeichner Christian von Aster für Unterhaltung sorgen. Der Weihnachtsmarkt hat bis vierten Advent, 22. Dezember, sonntags bis freitags von 11 bis 20 Uhr, und samstags von 11 bis 22 Uhr geöffnet, hießt es in einer Ankündigung.

Zu einem Adventsnachmittag lädt die Feuerwehr Helfta am Sonntag ein. Auf dem Gelände der Feuerwehr, Hauptstraße 46, erwartet die großen und kleinen Gäste ab 15.30 Uhr natürlich auch der Weihnachtsmann. Zudem wird es ein Kinderkarussell, einen Auftritt des Tanzstudios Eisleben sowie eine Tombola mit attraktiven Preisen geben, kündigt die Feuerwehr an. Für Verpflegung ist mit Glühwein und einem Imbiss gesorgt.

Weihnachtsmarkt in Hayn

Hayn: Der Harzklubzweigverein Hayn und weitere Partner laden am 6. Dezember um 16.30 Uhr zum Weihnachtsmarkt auf dem Festplatz ein. Bereits um 14 Uhr beginnt die Gemeindeweihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus.

Nikolaus-Umzug durch Hettstedt

Hettstedt: Am 6. Dezember findet wieder der traditionelle Nikolaus-Umzug durch Hettstedt statt. Dieser beginnt um 17 Uhr und führt durch das gesamte Stadtgebiet. Ein Höhepunkt des Abends ist die Nikolaus-Stiefel-Aktion, die in diesem Jahr aber anders gestaltet wird, wie Stadtsprecherin Christin Saalbach mitteilt. Denn anstatt die Stiefel an den Kirchtreppen entgegenzunehmen, beherbergen in diesem Jahr einige teilnehmende Geschäfte in der Innenstadt gefüllte Stiefel.

Weihnachtsmarkt auf Schloss Mansfeld

Mansfeld: Am zweiten Adventswochenende, 7. und 8. Dezember, öffnet das Schloss Mansfeld seine Pforten für den Weihnachtsmarkt. Neben einem vielfältigen kulinarischen Angebot warten auch ein Kinderkarussell, eine Feuershow am Samstag ab 18 Uhr sowie ein gemeinsames Weihnachtsliedersingen in der Kirche am Sonntag ab 15 Uhr auf die Besucher. Der Weihnachtsmarkt hat an beiden Tagen ab 13 Uhr geöffnet.

Advent in den Rosenhöfen

Sangerhausen: Seit diesem Donnerstag hat der Weihnachtsmarkt auf dem Sangerhäuser Marktplatz seine Pforten geöffnet. Eröffnet wird der Markt um 16 Uhr durch Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU). Zusammen mit Rosenkönigin Emily I. und Rosenprinzessin Geraldine I. wird dann der 1,60 Meter lange Riesenstollen, den die Bäckerei Meye in Allstedt gebacken hat, angeschnitten und an die Gäste kostenlos verteilt. Dazu gibt es weihnachtliche Bläsermusik.

Die traditionelle Veranstaltung „Advent in den Rosenhöfen“ findet am 6. Dezember statt. In der Zeit von 17 bis 22 Uhr können die verschiedenen Höfe in Sangerhausen besucht werden. An diesem Tag ist der Weihnachtsmarkt sogar bis 1 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmarkt in Thürungen

Thürungen: Am 7. Dezember lädt der Heimat-und Feuerwehrverein Thürungen zum Weihnachtsmarkt am Dorfgemeinschaftshaus ein. Für Speisen, Getränke und Unterhaltung für die Kinder ist gesorgt. Auch die Heimatstube im Dorfgemeinschaftshaus wird geöffnet sein.

Weihnachtsfeier für Senioren

Uftrungen: Der Schützenverein lädt am 8. Dezember um 14 Uhr alle Senioren zu einer Weihnachtsfeier in die Gaststätte „Heimkehle“ in Uftrungen ein. Auch eine Tombola wird von den Schützen organisiert. Durch ein buntes Programm führen die Jagdhornbläser St. Hubertus Südharz sowie der Männerchor Concordia. Wer nicht mit dem Bus fahren kann, kann sich telefonisch beim Schützenvorstand unter 83870 melden, ein Transport wird organisiert, auch für die Rückfahrt, heißt es in der Ankündigung.

Weihnachtsmarkt in Wallhausen

Wallhausen: Am 7. Dezember findet von 14 bis 22 Uhr im Gelände des Schlosses Wallhausen der Weihnachtsmarkt statt. Die Organisatoren, das Schloss, die Gemeinde und Vereine des Ortes sorgen für ein weihnachtliches Ambiente. Bei Glühwein, Leckereien und vielen Geschenkideen für die ganze Familie lasse sich eine gute Zeit verleben, heißt es. Für Unterhaltung für die kleinen und großen Besucher ist gesorgt. Es gibt ein Kinderkarussell, Weihnachtslesung, Trompeten-Klänge und Weihnachtliche Live-Musik.

Barbarafeier auf dem Röhrigschacht Wettelrode

Wettelrode: Von 17 bis 20 Uhr findet am 6. Dezember die Barbarafeier auf dem Röhrigschacht Wettelrode statt. 17 Uhr startet die Seilfahrt, 18 Uhr wird mit Pfarrer Rainer Pohlmann, Pfarrer Jörg Bahrke und dem Projektchor der Kantorei Sangerhausen unter Leitung von KMD Martina Pohl der traditionelle ökumenische Gottesdienst gefeiert. Anschließend können sich die Besucher über Tage zum gemütlichen Beisammensein einfinden.

Information: Eine Anmeldung in der Tourist-Information unter: 03464/ 19433, im Bergbaumuseum unter: 03464/587816 oder per E-Mail: [email protected] für die Veranstaltung ist erforderlich.

Prinz Asserate liest in Stolberg

Stolberg: Prinz Asfa-Wossen Asserate, ein Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassi, wird am Freitag um 18.30 Uhr im Rathaus Stolberg zu einer öffentlichen Lesung zu Gast sein. Als der heutige Bestseller-Autor 1968 zum Studium aus Addis Abeba nach Tübingen kam, geriet er mitten in die Studentenbewegung. Nach über 50 Jahren in Deutschland zieht er ein persönliches Fazit und geht in seinem Buch „Vademecum“ deutschen Eigenheiten und Klischees auf den Grund, egal, ob es um Autobahn, Bratwurst, Freikörperkultur oder Gartenzwerge geht.

Musikalischer Gottesdienst

Kelbra: Am kommenden Sonntag, 8. Dezember, findet in der St. Georgii-Kirche in Kelbra ein musikalischer Gottesdienst statt. Beginn ist 10.30 Uhr. Der Gottesdienst wird musikalisch gestaltet vom Fanfarenzug aus Tilleda, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Offene Türen in Ökologiestation

Sangerhausen: Die Ökologiestation Sangerhausen (Am Rosengarten 2) lädt am Freitag, 6. Dezember, von 14 bis 17.30 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Dabei werden die Aktivitäten und Teile der Angebote des Vereins vorgestellt. Für Erwachsene und besonders Kinder besteht dabei die Möglichkeit, auf verschiedene Art und Weise kreativ tätig zu sein, Lehrer und Erzieher können sich über die Angebotspalette an Bildungsveranstaltungen für ihre Klassen beziehungsweise Gruppen informieren, so die Mitteilung.