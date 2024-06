In Sangerhausen feiert die Ausstellung „Kunst trifft Rose“ Vernissage, in Hackpfüffel steht ein Bierathlon an dies und vieles mehr kann am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung erlebt werden.

Das ist am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung los

Sangerhausen/MZ. - Parkfest in Hackpfüffel, Blasmusik im Schieferhaus in Wippra und in Sommerfest in Wickerode. Diese und weitere Veranstaltungen finden am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung statt. Hier die wichtigsten Termine im Überblick:

Kinonacht, Hüttengaudi mit Schäfer Heinrich und Familientag samt Bierathlon.

Hackpfüffel: „Auf die Bäume ihr Affen, der Park wird gefegt“, hieß es am vergangenen Wochenende in Hackpfüffel. Viele Einwohner des Ortes, Mitglieder der Feuerwehr und des Karnevals- und Parkvereins waren damit beschäftigt, Wege und Stege sowie den Festplatz in Ordnung zu bringen. Denn der Park in Hackpfüffel ist nicht nur ein Naturidyll. Mehrmals im Jahr ist er Treffpunkt für die gastfreundlichen Einwohner des Ortes, wie am kommenden Wochenende.

Schon am Freitag wird ab 20 Uhr zur Kinonacht eingeladen. Gezeigt wird der Film „Die Reise zur geheimnisvollen Insel“. Am Samstag wird zur Hüttengaudi mit Schäfer Heinrich und Radio Funsunday eingeladen. Tickets für diese Veranstaltung gibt es an der Abendkasse. Beginn ist 19 Uhr.

Am Sonntag, 30. Juni, findet der traditionelle Familientag statt. Für die Kinder ist mit Karussell und Hüpfburg für Unterhaltung gesorgt. Verkaufsstände und ein buntes Programm sorgen bei den kleinen und großen Besuchern für gute Laune.

Am Vormittag startet der traditionelle Bierathlon um den Wanderpokal. Eines ist dabei sicher: Der Wanderpokal wird in diesem Jahr einen neuen Besitzer finden, denn das Team der „Kyffhäuser-Bierathleten“, einer gemischten Mannschaft von Einwohnern aus Kelbra und Hackpfüffel, wird in diesem Jahr nicht wieder antreten. „Für den Wettbewerb haben sich schon 15 Mannschaften angemeldet“, sagt Torsten Müller, Vorsitzender des Hackpfüffeler Karneval-Clubs (HKC) der auch Mitorganisator des Parkfestes ist.

„Mit dabei sind in diesem Jahr auch Mitglieder befreundeter Karnevalsvereine aus Eisleben, Mansfeld und Görsbach.“ Beim Hackpfüffeler Bierathlon starten Teams zu je vier trinkfesten Spielern. Diese müssen mehrere Geschicklichkeitsspiele absolvieren. Außerdem müssen die Teilnehmer einen vollen Bierkasten über eine Strecke von etwa vier Kilometer ohne abzusetzen transportieren. Nebenbei sollen die Flaschen leer getrunken werden. Verschüttetes Bier bringt Punktabzug. Die Leistungen in den Geschicklichkeitsspielen und die Zeit beim Lauf werden bewertet.

Für reichlich Essen und Trinken, wie zum Beispiel Kaffee und Kuchen, ist natürlich gesorgt, teilt der Veranstalter mit.

Blasmusik im Schieferhaus

Wippra: Am 30. Juni findet im Schieferhaus in Wippra ein Blasmusik-Freiluft-Konzert statt. Um 15 Uhr spielt „Eine Kleine Blasmusik“ aus Erfurt und um 17 Uhr die „Einetaler Jäger“ (Foto). „Wir freuen uns, dass wir für das Konzert zwei hochkarätige Blasmusikorchester gewinnen konnten, die garantiert für beste Stimmung sorgen werden“, sagt Birgit Rufer, Organisatorin des Konzertes. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. Einlass ist ab 14 Uhr. Und wie immer bei Freiluftkonzerten im Schieferhaus gibt es Bier vom Fass von der Museumsbrauerei Wippra.

Andacht zum Johannistag

Uftrungen: Die traditionelle Andacht zum Johannistag findet am 30. Juni um 10 Uhr in der Uftrunger Kirche statt. Die Andacht wird musikalisch umrahmt von den Jagdhornbläsern St. Hubertus Südharz. Bei schönem Wetter findet die Andacht unter den Linden vor der St. Andreaskirche statt, bei schlechtem Wetter in der Kirche. Im Gemeindebrief war diese Andacht für den 29. Juni abends angekündigt. Wegen der Fußballspiele zur Europameisterschaft wurde sie auf Sonntag Vormittag verschoben, heißt es aus dem Pfarramt.

Morgendliche Stadtführung

Stolberg: Wissbegierige können am Samstag um 10 Uhr an einer Führung durch die historische Fachwerkstadt Stolberg teilnehmen. Eine ortskundige Begleitung führt durch das Harzstädtchen mit seinen rund 400 erhaltenen Fachwerkhäusern. Insgesamt sind Bauten aus über sechs Jahrhunderten zu bewundern. Hoch über der Stadt mit Blick auf die umliegenden Buchenwälder thront das Schloss Stolberg. Treffpunkt ist das Thomas-Müntzer-Denkmal am Markt. Um eine Anmeldung bis zwei Stunden vor Führungsbeginn wird gebeten.

Kunst trifft auf Rosen

Sangerhausen: Die weltgrößte Rosensammlung wird ab Freitag wieder zur Kulisse der großen Kunstausstellung „Rose trifft Kunst“. Bis zum 24. August können Besucher nicht nur die Rosensammlung bestaunen, sondern auch diverse Kunstwerke entdecken. Im vergangenen Jahr haben 35 nationale und internationale Künstler die Gelegenheit genutzt und insgesamt über 350 Kunstobjekte im Rosarium präsentiert. Die Finissage findet dann am 24. August ihren prachtvollen Abschluss beim „Lichterglanz im Rosenpark“.

Konzert in Kirche Oberröblingen

Oberröblingen: Am 29. Juni, 15 Uhr, findet in der Andreaskirche in Oberröblingen ein Konzert im Rahmen der Reihe „Kultursommer in Dorfkirchen 2024“ statt. Unter dem Titel „Verleih uns Frieden“ – Konzert für Solostimmen und Orgel musizieren die Solisten Julia Fercho und Martin Müller-Schweinitz sowie KMD Martina Pohl (Orgel). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Sommerfest in Wickerode

Wickerode: Am Sonntag, 30. Juni, lädt der Traditions- und Heimatverein im Freizeitzentrum zum 52. Wickeröder Sommerfest ein. Los geht’s mit dem Familiennachmittag um 13 Uhr. Gesucht wird an diesem Tag auch der „stärkste Wickeröder“. Zudem gibt es Musik, eine Hüpfburg, Show-Acts und vieles mehr. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Ausstellung zum Bauernkrieg

Stolberg: Noch bis Ende August ist die Wanderausstellung „Aufbruch bis zum Ende“ in der Stolberger Kulturkirche St. Martini zu sehen. Sie stellt wichtige Ereignisse des Bauernkriegs und der Reformationsgeschichte ebenso wie ausgewählte Protagonisten jener Zeit vor. Als Projekt der deutschen Bauernkriegsmuseen unter Federführung der Mühlhäuser Museen ist die Ausstellung nachproduziert und erweitert worden: etwa um Tafeln über den charismatischen Prediger Müntzer aus Stolberg, Felicitas von Selmnitz als Fürstreiterin der Reformation oder Kurfürst Johann von Sachsen, der die Fürstenarmeen bei der Niederschlagung des Bauernheeres unterstützte.

Wipperliese fährt für Kinder

Benndorf: Einen unvergesslichen Tag im Kindergarten will die Wipperliese allen diesjährigen Schulanfängern am 28. Juni bieten. Dreimal – ab 9.29, 11.29 und 13.29 Uhr – startet die Wipperliese ab Bahnhof Benndorf durch das Wippertal Richtung Wippra zur Parkeisenbahn Vatterode.

Anmeldungen unter Tel. 039222/63 99 99

Mittelaltermarkt auf dem Schloss

Mansfeld: Anlässlich des Bauernkriegsgedenken wird am letzten Juni-Wochenende zu einem Mittelaltermarkt auf Schloss Mansfeld geladen. Den Auftakt bildet am Freitagabend, 28. Juni, ein Konzert der Irish-Folkband „Worrystone“ um 20 Uhr. Am Samstag und Sonntag 29./30. Juni, gestalten dann Musiker, Ritter, Gaukler und Handwerker den Markt, auf dem Eselreiten, Bogenschießen, Ritterkampf, Kerzenziehen und ein Kinderritterturnier angeboten werden. Für Verpflegung ist mit Essen, Bier und Met gesorgt, kündigt der Förderverein Schloss Mansfeld an. Durch Förderung vom Projektbüro „500 Jahre Bauernkrieg“ ist der Eintritt frei.