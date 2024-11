After-Halloween-Party in Neckendorf, Theateraufführung in Eisleben, Kinderbasar in Wallhausen und Kirmes in Martinsrieth - dies und mehr kann man am Wochenende in Mansfeld-Südharz erleben.

Das ist am Wochenende in Sangerhausen, Eisleben, Hettstedt und Umgebung los

Die Junge Philharmonie probt für ihr Herbstkonzert am Sonntag im Ludowingersaal in Sangerhausen.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Die Junge Philharmonie Mansfeld-Südharz findet sich zum zweiten Probenwochenende zusammen. Das Ergebnis ist am Sonntag im großen Sinfoniekonzert „Ferne Reisen“ zu erleben. Dies und mehr kann man am Wochenende in Mansfeld-Südharz erleben.

Vom Chaos zum Wohlklang

Sangerhausen: Es wird eng auf der Bühne. Sehr eng. Wenn die Tutti-Probe ansteht, also alle Register gemeinsam spielen, dann müssen die Musiker der Jungen Philharmonie Mansfeld-Südharz schon ein bisschen aufpassen, dass sie dem Nachbarn beim Bogenstrich nicht in die Quere kommen.

Aber die Enge ist gut. Sie bedeutet nämlich, dass sich für die aktuelle Herbst-Probenphase noch mehr junge Musiker angemeldet haben, um beim großen Sinfonieorchester der Kreismusikschule dabei zu sein.

Das Projekt ist bemerkenswert: Zwei Wochenenden lang proben die Musiker gemeinsam Stücke, deren Noten sie Wochen zuvor zugeschickt bekommen haben. Am Sonntagnachmittag des zweiten Probenwochenendes steht dann auch schon das Konzert an.

Das erste gemeinsame Wochenende im Alten Schloss und auf der Bühne im Ludowingersaal haben die jungen Sinfoniker schon hinter sich. Und es war wie immer: Freitagabend ist „Chaosprobe“. Wenn alle zum ersten Mal gemeinsam die Noten und Instrumente auspacken und die geplanten Stücke anspielen, bekommen vor allem die Neuen in der Runde heftige Zweifel: Wie soll sich diese wilde Kakophonie jemals zu einem harmonischen Orchesterklang fügen?

Die schon länger dabei sind wissen: Sie wird es. In den Registerproben sammeln die Instrumentengruppen erst mal Sicherheit. Und Orchesterleiter Christian Beyer lenkt am Ende alles in die Bahnen, die zu einem gelungenen Konzert führen. Ab Freitagabend beginnt nun das zweite Probenwochenende, zu dem die Musiker schon mit mehr Zuversicht anreisen. Seit Mitte Oktober hat jeder für sich weiter an den Stücken geübt, jetzt wird gemeinsam an den Feinheiten gefeilt. Und in den Pausen und beim gemeinsamen Abendessen am Samstag kommt auch das Gesellige nicht zu kurz. Im Orchester lernen sich junge Leute aus allen Ecken des Landkreises kennen, es ist ein Projekt, das Mansfeld-Südharz musikalisch vereint.

Höhepunkt des Herbstprojekts ist dann das Konzert am Sonntag, dem 3. November, um 15 Uhr im Ludowingersaal. Musikfreunde sind wieder herzlich eingeladen, sich von dem kleinen Wunder zu überzeugen: Innerhalb zweier Wochenenden wird sich das wilde Chaos vom ersten Abend einen wunderbaren Orchesterklang verwandelt haben.

Das Konzert steht diesmal unter dem Motto „Ferne Reisen“. In den Stücken, die von der Klassik bis zur modernen Filmmusik reichen, geht es um das Reisen an sich, aber auch um Länder, die man bereisen kann. Bekannte Komponistennamen sind ebenso im Programm vertreten wie die eine oder andere Überraschung.

Christian Beyer leitet unterdessen nicht nur souverän das Orchester, sondern versteht sich auch bestens auf die launige Anmoderation der einzelnen Stücke. Als Zuhörer bekommt man da ganz nebenbei auch noch auf unterhaltsame Art musikhistorisches Wissen vermittelt.

Der Eintritt zu der gut einstündigen musikalischen Reise ist wie immer frei, Spenden für künftige Projekte der Jungen Philharmonie sind willkommen.

15. Kindersachenbasar in Wallhausen

Wallhausen: Bereits zum 15. Mal wird in Wallhausen zu einem Kindersachenbasar eingeladen. Er findet am Freitag, 1. November, in der Zeit von 20 bis 21 Uhr und am Sonnabend, 2. November, von 10 bis 14 Uhr im „Haus der Sonne“ statt. Schwangere mit Mutterpass haben am Sonnabend bereits ab 9 Uhr Einlass. Angeboten werden Herbst- und Winterkleidung in den Größen 44 bis 186, Spielzeug, Zubehör sowie Umstandskleidung. Zehn Prozent des Verkaufserlöses sollen den Wallhäuser Kindern zugute kommen.

Martinsriether feiern Kirmes

Martinsrieth: Nach mehrjähriger Pause wird am ersten Novemberwochenende in Martinsrieth wieder Kirmes gefeiert. Los geht es am Sonnabend, 2. November, 13 Uhr mit der Eröffnung mit Schaustellern und Marktständen auf dem Schenkplatz. Um 14 Uhr beginnt das Kirchenkonzert mit der Band „Despunsepa, um 20 Uhr steigt der Kirmestanz mit Livemusik von „Incognito“. Um 10 Uhr am Sonntag beginnt der Frühschoppen in der Schenke.

Auf Suche in der Natur

Tilleda: Die Kreisvolkshochschule lädt am Sonntag zu einer Wanderung zum Sammeln floraler Materialien in Wald und Flur ein. Beginn ist 9 Uhr in Tilleda. Ziel sei es, die Teilnehmer für die Schönheit und Vielfalt der Natur zu sensibilisieren sowie ihr Verständnis für nachhaltige Materialnutzung zu fördern. Es werden Materialien gesammelt, die sich für eine winterliche/weihnachtliche Dekoration im Haus oder Garten eignen. Folgende Dinge sollten mitgebracht werden: Handschuhe, Gartenschere, Messer, ein Korb oder Beutel.

Komödie an der Landwehr

Eisleben: Am Eisleber Theater ist am Sonnabend die Komödie „Schick mir keine Blumen“ zu erleben. Die Geschichte um einen Hypochonder, der nach einer vermeintlich schockierenden Diagnose seine Frau mit einem alten Collegefreund vermählen will, ist ab 19.30 Uhr auf der Großen Bühne zu sehen. Foto: Jens Schlueter/Theater Eisleben

›› Karten gibt es an der Theaterkasse, Bucherstraße 14 in Eisleben, unter Tel. 03475/60 20 70, [email protected] oder online unter www.theater-eisleben.de.

Tierische Ausstellung in Gorenzen

Gorenzen: An diesem Wochenende führt der Geflügelverein Mansfeld und Umgebung eine allgemeine Rassegeflügelschau in der Mehrzweckhalle in Gorenzen, Obere Dorfstraße, durch. Die Ausstellung ist am Sonnabend in der Zeit von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14.30 Uhr geöffnet. Es hat Tradition, dass die Rassetiervereine in den Herbstmonaten ihre besten Exemplare einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. So wird das auch wieder in Gorenzen am bevorstehenden Wochenende sein.

Hubertusmesse in Hornburg

Hornburg: In der Kirche St. Ulrich in Hornburg findet an diesem Sonntag, 3. November, eine Hubertusmesse statt. Wie der Förderverein der Kirche zu Hornburg mitteilt, werden ab 15.30 Uhr der Posaunenchor Querfurt, der Männerchor Osterhausen und die Jagdhornbläser der Jägerschaft Querfurt auftreten. Anschließend wird zu Glühwein und Wildbratwurst am Lagerfeuer geladen. Der Heilige Hubertus gilt als Schutzpatron der Jäger. Im Gedenken an ihn wird um den 3. November – den Hubertustag – eine Messe gefeiert.

„Paw Patrol“ als Puppenspiel

Eisleben: Die „Paw Patrol und das große Dino-Abenteuer“ lautet der Titel eines Puppenspiels, das am Sonnabend um 16 Uhr im Gartenlokal Einigkeit, Gerbstedter Chaussee 9, in Eisleben zu erleben ist. Der Einlass beginnt um 15.30 Uhr. Die Karten kosten elf Euro pro Person (zehn Euro ermäßigt). Das Puppenspiel ist für Mädchen und Jungen ab zwei Jahre geeignet, die Spieldauer beträgt etwa 50 Minuten. Bei ihrem Abenteuer hoffen die Helfer auf vier Pfoten natürlich auf die Unterstützung der Kinder.

Begegnungen in Unterrißdorf

Unterrißdorf: Am Märchenquell der Heimat“ - unter diesem Motto wird an diesem Freitag, 1. November, zu einer literarisch-musikalischen Begegnung/Soiree eingeladen. Und zwar um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus am Lutherweg in Unterrißdorf. Es lesen und musizieren Nadine und Wolfgang Grohmann (Gesang, Violine, Klavier, Rezitation). Der Eintritt ist frei.

After Halloween-Party

Neckendorf: Am Samstag, 2. November, findet im Vereinshaus in Neckendorf „Melly's Geisterstunde“, eine After Halloweenparty, statt – mit Gruselkeller, Geisterjäger, Geistertanz und Gruselspaß. Los geht's um 18 Uhr.

Wipperliese beim Schokofestival

Wippra: Zu einer süßen Fahrt lädt die Wipperliese CLR am Freitag, 1. November, ein. Von Wippra aus fährt die Wipperliese ab 8.02 Uhr zum Schokoladenfestival „chocolART“ nach Wernigerode. Zustiegsmöglichkeiten gibt es in Friesdorf, Friesdorf Ost, Biesenrode, Gräfenstuhl Klippmühle, Vatteröder Teich, Vatterode, Mansfeld, Klostermansfeld (Randsiedlung), Klostermansfeld und Hettstedt, heißt es in einer Mitteilung. Die Rückfahrt erfolgt um 18.03 Uhr.

›› Weitere Infos und Reservierung mit Vorkasse unter Tel. 034772/2 76 40, E-Mail an [email protected] oder www.mansfelder-bergwerksbahn.de

Wiener Herbst im Mechthildsaal

Helfta: Der Verein „Ars Interactiva“ lädt am Sonntag, 3. November, zu einem weiteren Konzert in den Mechthildsaal des Klosters Helfta ein. Unter dem Motto „Wiener Herbst“ wird das Brahms-Quintett mit Piotr Oczkowski ab 17 Uhr Werke der einst in Wien lebenden Komponisten Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms aufführen.

›› Karten können für 15 Euro bei Frank Hofmann unter der Telefonnummer 03475/60 43 80 oder per E-Mail an [email protected] bestellt werden und kosten an der Abendkasse 18 Euro.

Offene Türen in „Villa Domäne“

Uftrungen: In der DRK-Tagespflege „Villa Domäne“ in Uftrungen gibt es an diesem Freitag einen Tag der offenen Tür. Besucher sind dort in der Zeit von 12 bis 16 Uhr willkommen. Im Rahmen dessen wird eine Informationsveranstaltung für alle Interessenten stattfinden, um zu informieren, was künftig in der „Villa Domäne“ geplant ist.

Bauernmarkt auf dem Gutshof

Braunsroda: Am Sonnabend findet in Braunsroda bei Heldrungen im Kyffhäuserkreis der nächste regionale Bauernmarkt auf dem historischen Gutshof statt. Beginn ist 9 Uhr. Ende gegen 14 Uhr. Die Veranstalter erwarten rund 45 Vermarkter aus den Bereichen Landwirtschaft, Gärtnerei und Handwerk aus dem Kyffhäuserkreis und seinen angrenzenden Nachbarregionen. Auch in diesem Jahr nehmen einige Händler und Fleischer Bestellungen für die Weihnachtsgans und Festtagsbraten entgegen, heißt es dazu weiter.

Familienmesse im Glashaus

Sangerhausen: Die regionale Familienmesse „famFAIR“ kommt am Sonnabend nach Sangerhausen. Sie findet von 11 bis 17 Uhr im Glashaus des Europa-Rosariums statt. Der Eintritt ist frei.

Basar in Kelbra

Kelbra: Die Kindertagesstätte Schmidtsche Stiftung lädt am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr zum Basar in den Altendorfer Gasthof, Lange Straße 66 in Kelbra, ein. Wer sich daran beteiligen möchte, kann seine Sachen am heutigen Freitag von 17 bis 19 Uhr abgeben. Die Rückgabe der nicht verkauften Sachen findet am Sonnabend von 18 bis 19 Uhr statt. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Hubertusmesse in Uftrungen

Uftrungen: Eine Hubertusmesse wird an diesem Sonntag in der Kirche St. Andreas in Uftrungen gefeiert. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr, darin wirken unter anderem die Jagdhornbläser mit.

Wanderung zur Biores-Mitte

Roßla: Am Sonntag findet anlässlich des Tages der Biosphärenreservate ab 10 Uhr eine Sternwanderung von zwei verschiedenen Startpunkten aus zum geographischen Mittelpunkt des Biosphärenreservats an der „Schönen Aussicht“ zwischen Questenberg und Hainrode statt. Treffpunkt I: Parkplatz am Festplatz, Questenberger Dorfstraße in Questenberg. Treffpunkt II: Ortsmitte Hainrode, am Besen.