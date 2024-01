Am Neujahrstag erblickte das kleine Mädchen als erstes Baby 2024 in der Helios-Klinik Sangerhausen das Licht der Welt.

Das erste Baby des Jahres 2024 in Sangerhausen heißt Peri

Neujahrsbaby in MSH

Das Neujahrsbaby Peri kam am 1. Januar 2024 in Sangerhausen auf die Welt.

Sangerhausen/MZ. - Viele Mädchen mit dem Vornamen Peri wurden in der Helios-Klinik in Sangerhausen noch nicht geboren. Aber nicht nur das macht die kleine Peri zu einem außergewöhnlichen Neugeborenen. Das Mädchen ist nämlich zugleich das erste Baby, das 2024 in der Sangerhäuser Klinik das Licht der Welt erblickte.