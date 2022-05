Drei Tage früher als in den Jahren zuvor Das 200. Baby erblickt in Sangerhausen das Licht der Welt

Die kleine Alea ist das 200. Baby, welches in diesem Jahr in der Sangerhäuser Klinik das Licht der Welt erblickte. Die Gesamtzahl der Geburten ist in den vergangenen Jahren jedoch stetig gesunken.