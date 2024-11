Die Jugendhilfe in Mansfeld-Südharz benötigt für das laufende Jahr mehr Geld. Worin der starke Anstieg der Kosten im Landkreis begründet liegt.

Symbolfoto - Die Jugendhilfe in Mansfeld-Südharz benötigt für das laufende Jahr mehr Geld.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ. - Am Ende des Geldes ist für den Landkreis noch viel Jahr übrig. Zumindest, was die Jugendhilfe betrifft. Denn dort muss der Landkreis bis Jahresende knapp 8,4 Millionen Euro mehr aufwenden als geplant. Das geht aus einer Beschlussvorlage für den anstehenden Finanzausschuss des Landkreises am Montag hervor.