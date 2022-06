Rottleberode/MZ - Die Knauf Gips AG ist nach eigenen Angaben Ziel eines Cyberangriffs geworden, davon ist auch das Werk am Standort Rottleberode betroffen. Das hat Werkleiter André Materlik am Donnerstagabend bestätigt. Wie er weiter sagte, werde dennoch in Rottleberode produziert: „Das Tagesgeschäft läuft weiter.“ In Rottleberode hat Knauf rund 250 direkt Beschäftigte.

