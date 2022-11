Covid-Lage in den Helios-Kliniken in Mansfeld-Südharz ist entspannt

In allen drei Helios-Kliniken in Mansfeld-Südharz zusammen gibt es zurzeit nur einen Patienten mit Covid-19, der intensivmedizinisch behandelt wird.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Mit der 18. Eindämmungsverordnung sollen am 7. Dezember alle vom Land vorgeschriebenen Corona-Einschränkungen in Sachsen-Anhalt auslaufen – so will es die CDU-Landtagsfraktion. Damit würde auch die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln fallen.